Другими поощрительными выплатами являются вознаграждения по итогам работы за год, премии по специальным системам, выплаты в пределах грантов и тому подобное.

К теме Зарплата учителя: сколько получают педагоги в разных странах мира

Директора школ имеют право в пределах фонда зарплаты устанавливать надбавки для учителей. Это делают для того, чтобы стимулировать педагогов повышать свое профессиональное мастерство, работать лучше, проявлять творческий потенциал и креативность.

Сейчас должностной оклад педагогического работника состоит из небольшого по размеру, ставки и большого количества надбавок и доплат, которые могут составлять половину и больше зарплаты учителя.

Надбавки для учителей: за что их можно получить

Горбачев насчитал более четверти сотни разновидностей надбавок и доплат. Их перечень и размеры читайте ниже:

Стимулирующие надбавки – не должны превышать 50% должностного оклада.

– не должны превышать 50% должностного оклада. За престижность труда – от 5% до 30%.

от 5% до 30%. Педагогическим работникам ИРЦ – с 1 января 2022 года надбавка не менее 25%.

с 1 января 2022 года надбавка не менее 25%. За апробацию НУШ – не менее 20%.

– не менее 20%. Для учителей украинского языка и литературы школ с обучением на языках национальных меньшинств – не менее 20%.

За выслугу лет : если выслуга лет составляет более трех лет – 10%, свыше 10 лет – 20%, а свыше 20 лет – 30% должностного оклада.

: если выслуга лет составляет более трех лет – 10%, свыше 10 лет – 20%, а свыше 20 лет – 30% должностного оклада. За спортивные звания: "заслуженный тренер", "заслуженный мастер спорта" – 20%, "мастер спорта международного класса" – 15%, "мастер спорта" – 10% должностного оклада.

За знание и использование в работе иностранного языка: одного европейского – 10%, одного восточного, угро-финского или африканского – 15%, двух и более языков – 25% должностного оклада (ставки заработной платы).

За звание "Учитель-методист", "Преподаватель-методист" ставки зарплаты и должностные оклады повышаются на 15%, а за звание "Старший учитель", "Старший преподаватель", "Воспитатель-методист", "Педагог-организатор-методист", "Старший вожатый-методист", "Практический психолог-методист", "Руководитель кружка-методист", "Старший воспитатель" – на 10%.

"Учитель-методист", "Преподаватель-методист" ставки зарплаты и должностные оклады повышаются на 15%, а за звание "Старший учитель", "Старший преподаватель", "Воспитатель-методист", "Педагог-организатор-методист", "Старший вожатый-методист", "Практический психолог-методист", "Руководитель кружка-методист", "Старший воспитатель" – на 10%. За почетные звания Украины, СССР, союзных республик СССР “народный” – надбавка 40%, “заслуженный” – надбавка 20% должностного оклада.

Украины, СССР, союзных республик СССР “народный” – надбавка 40%, “заслуженный” – надбавка 20% должностного оклада. За дополнительную работу : совмещение профессий (должностей), увеличение объема выполняемой работы, за выполнение наряду с основной работой обязанностей временно отсутствующих работников, за работу в ночное время.

: совмещение профессий (должностей), увеличение объема выполняемой работы, за выполнение наряду с основной работой обязанностей временно отсутствующих работников, за работу в ночное время. За отдельные виды педагогической деятельности: классное руководство (в 1 – 4 классах – доплата 20%, в 5 – 12 классах – 25%); проверка учебных работ учащихся, тетрадей (1 – 4 классах – 15%, в 5 – 12 классах 10 – 20%). За руководство предметными и методическими комиссиями (10 – 15%); за работу в инклюзивных классах (20%), за обслуживание компьютерной техники (10 – 15%); за проведение внеклассной работы с учащимися (10 – 40%).

Также есть доплаты педагогическому работнику, который прошел сертификацию. Учителя получают ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада пропорционально объему педагогической нагрузки в течение срока действия сертификата.

Есть и доплаты за заведование: учебными кабинетами, ресурсными комнатами, лабораториями, спортивными залами или площадками и подобное (10 – 15%); кабинетами информатики и мастерскими (15 – 20%); библиотекой (5 – 15%). Доплаты за другие разновидности педагогической деятельности.

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Также законодательством определены доплаты за научные степени и звания – за почетные, ученые и спортивные звания, научные степени (в размере 15 – 30% должностного оклада).

Если работник имеет ученое звание профессора, предельный размер доплаты ему устанавливается в размере 33% должностного оклада, а если доцента, старшего научного сотрудника, старшего исследователя, доктора наук – 25% должностного оклада.

Почему педагоги недополучают доплат

Из-за экономических трудностей в связи с коронавирусом Служба образовательного омбудсмена получает много обращений относительно задержки выплаты зарплаты, в частности доплат и надбавок и оздоровительных выплат.

Омбудсмен Сергей Горбачев разъяснил причины уменьшения надбавок и доплат педагогическим работникам. Их несколько:

Неправильный расчет образовательной субвенции органами местного самоуправления и органами управления образованием.

Экономия образовательной субвенции для того, чтобы использовать ее в следующем году для улучшения материально-технического состояния учреждений общего среднего образования.

Финансовая несостоятельность местных общин в обеспечении заработных плат на должном уровне для работников учреждений дошкольного и внешкольного образования, ведь их заработная плата полностью финансируется из местных бюджетов.

Часть средств остатков образовательной субвенции может находиться на счетах областей, то есть эти средства не дошли до органов местного самоуправления, соответственно не дошли и до учебных заведений.

Отсутствие порядка распределения средств образовательной субвенции в общинах, поэтому распределение средств осуществляется по логике учредителя, на основании штатных расписаний, тарификационных списков и других документов.

К слову, президент Владимир Зеленский анонсировал новые премии педагогам, ученики которых стали победителями в международных олимпиадах. Ранее такие премии назначались непосредственно участникам конкурсов.