Другими поощрительными выплатами являются вознаграждения по итогам работы за год, премии по специальным системам, выплаты в пределах грантов и тому подобное.

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Директора школ имеют право в пределах фонда зарплаты устанавливать надбавки для учителей. Это делают для того, чтобы стимулировать педагогов повышать свое профессиональное мастерство, работать лучше, проявлять творческий потенциал и креативность.

Сейчас должностной оклад педагогического работника состоит из небольшого по размеру, ставки и большого количества надбавок и доплат, которые могут составлять половину и больше зарплаты учителя.

Надбавки для учителей: за что их можно получить

Горбачев насчитал более четверти сотни разновидностей надбавок и доплат. Их перечень и размеры читайте ниже:

  • Стимулирующие надбавки – не должны превышать 50% должностного оклада.
  • За престижность труда – от 5% до 30%.
  • Педагогическим работникам ИРЦ – с 1 января 2022 года надбавка не менее 25%.
  • За апробацию НУШ – не менее 20%.
  • Для учителей украинского языка и литературы школ с обучением на языках национальных меньшинств – не менее 20%.
  • За выслугу лет: если выслуга лет составляет более трех лет – 10%, свыше 10 лет – 20%, а свыше 20 лет – 30% должностного оклада.
  • За спортивные звания: "заслуженный тренер", "заслуженный мастер спорта" – 20%, "мастер спорта международного класса" – 15%, "мастер спорта" – 10% должностного оклада.
  • За знание и использование в работе иностранного языка: одного европейского – 10%, одного восточного, угро-финского или африканского – 15%, двух и более языков – 25% должностного оклада (ставки заработной платы).
  • За звание "Учитель-методист", "Преподаватель-методист" ставки зарплаты и должностные оклады повышаются на 15%, а за звание "Старший учитель", "Старший преподаватель", "Воспитатель-методист", "Педагог-организатор-методист", "Старший вожатый-методист", "Практический психолог-методист", "Руководитель кружка-методист", "Старший воспитатель" – на 10%.
  • За почетные звания Украины, СССР, союзных республик СССР “народный” – надбавка 40%, “заслуженный” – надбавка 20% должностного оклада.
  • За дополнительную работу: совмещение профессий (должностей), увеличение объема выполняемой работы, за выполнение наряду с основной работой обязанностей временно отсутствующих работников, за работу в ночное время.
  • За отдельные виды педагогической деятельности: классное руководство (в 1 – 4 классах – доплата 20%, в 5 – 12 классах – 25%); проверка учебных работ учащихся, тетрадей (1 – 4 классах – 15%, в 5 – 12 классах 10 – 20%). За руководство предметными и методическими комиссиями (10 – 15%); за работу в инклюзивных классах (20%), за обслуживание компьютерной техники (10 – 15%); за проведение внеклассной работы с учащимися (10 – 40%).

Также есть доплаты педагогическому работнику, который прошел сертификацию. Учителя получают ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада пропорционально объему педагогической нагрузки в течение срока действия сертификата.

Есть и доплаты за заведование: учебными кабинетами, ресурсными комнатами, лабораториями, спортивными залами или площадками и подобное (10 – 15%); кабинетами информатики и мастерскими (15 – 20%); библиотекой (5 – 15%). Доплаты за другие разновидности педагогической деятельности.

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Также законодательством определены доплаты за научные степени и звания – за почетные, ученые и спортивные звания, научные степени (в размере 15 – 30% должностного оклада).

Если работник имеет ученое звание профессора, предельный размер доплаты ему устанавливается в размере 33% должностного оклада, а если доцента, старшего научного сотрудника, старшего исследователя, доктора наук – 25% должностного оклада.

Почему педагоги недополучают доплат

Из-за экономических трудностей в связи с коронавирусом Служба образовательного омбудсмена получает много обращений относительно задержки выплаты зарплаты, в частности доплат и надбавок и оздоровительных выплат.

Омбудсмен Сергей Горбачев разъяснил причины уменьшения надбавок и доплат педагогическим работникам. Их несколько:

  • Неправильный расчет образовательной субвенции органами местного самоуправления и органами управления образованием.
  • Экономия образовательной субвенции для того, чтобы использовать ее в следующем году для улучшения материально-технического состояния учреждений общего среднего образования.
  • Финансовая несостоятельность местных общин в обеспечении заработных плат на должном уровне для работников учреждений дошкольного и внешкольного образования, ведь их заработная плата полностью финансируется из местных бюджетов.
  • Часть средств остатков образовательной субвенции может находиться на счетах областей, то есть эти средства не дошли до органов местного самоуправления, соответственно не дошли и до учебных заведений.
  • Отсутствие порядка распределения средств образовательной субвенции в общинах, поэтому распределение средств осуществляется по логике учредителя, на основании штатных расписаний, тарификационных списков и других документов.

К слову, президент Владимир Зеленский анонсировал новые премии педагогам, ученики которых стали победителями в международных олимпиадах. Ранее такие премии назначались непосредственно участникам конкурсов.