Развитие сети ИРЦ стартовало еще в 2017 году. В Минобразования говорят, что отныне работа украинских ИРЦ будет приближена к европейским стандартам безбарьерности.

Важно МОН изменило позицию по обучению детей с инвалидностью: родители могут выбирать любую школу

Постановление содержит следующие нововведения

С 1 января 2022 года для педагогов в ИРЦ вводится надбавка к ставке не менее 25%.

Педработниками ИРЦ могут становиться только те, кто имеют магистерскую степень по специальностям специальное образование (коррекционное образование, дефектология) или психология (практическая психология) и стаж работы не менее 2 лет.

Продолжительность рабочей недели у педагогов ИРЦ сокращается с 40 до 36 часов . Отменили и требование о 18 часах непосредственной работы с детьми.

. Отменили и требование о 18 часах непосредственной работы с детьми. Инклюзивно-ресурсные центры смогут предоставлять платные услуги.

Руководителя ИРЦ будут назначаться на 6 лет вместо трех. Назначение по-прежнему будет происходить через конкурс.

Инклюзивно-ресурсным центрам разрешили иметь филиалы и использовать мобильные ИРЦ . Кроме того, несколько учредителей могут создать совместный ИРЦ.

. Кроме того, несколько учредителей могут создать совместный ИРЦ. В случаях, когда дети имеют образовательные трудности тяжелого проявления, комплексная психолого-педагогическая оценка может предоставляться по месту пребывания или проживания ребенка.

Для учащихся комплексная оценка обязательно будет предусматривать результат наблюдения и дополнительного сбора информации специалистами ИРЦ, консультации с педагогами.

обязательно будет предусматривать результат наблюдения и дополнительного сбора информации специалистами ИРЦ, консультации с педагогами. Если в территориальной общине или районе один ИРЦ обслуживает более 7 тысяч детей, то учредитель может дополнительно привлекать специалистов из расчета 0,5 ставки на 1000 детей. Для городов и районов городов такой порог составляет 12 тысяч детей.

Изменения по организации инклюзивного обучения / инфографика МОН

К слову, правительство планирует отменить прохождение обязательной комиссии для получения разрешения на обучение детей с особыми образовательными потребностями и детей с инвалидностью в специальных школах.