Национальную академию государственного управления передали МОН Украины
Государственное управление делами отчиталось о передаче имущественного комплекса Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Целостный имущественный комплекс передали Министерству образования и науки.
Источник: Офис Президента
Речь идет о передаче вместе с Днепропетровским, Львовским, Одесским и Харьковским регионами.
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В пресс-службе ОП отметили, что подготовка специалистов в сфере публичного управления должна осуществляться в рамках современной открытой образовательной системы.
Потенциал Национальной академии государственного управления будет приумножен благодаря интеграции в лишенный бюрократических ограничений общенациональный образовательный процесс,
– говорится в сообщении.
Согласно информации Офиса Президента, НАГУ будет присоединена к национальной системе учреждений высшего образования Украины.
Благодаря этому будет больше возможностей для углубления международного контекста образовательно-научной деятельности и улучшения качества подготовки слушателей, отметили в ведомстве.
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