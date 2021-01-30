Государственное управление делами отчиталось о передаче имущественного комплекса Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Целостный имущественный комплекс передали Министерству образования и науки.

Источник: Офис Президента

Речь идет о передаче вместе с Днепропетровским, Львовским, Одесским и Харьковским регионами.

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В пресс-службе ОП отметили, что подготовка специалистов в сфере публичного управления должна осуществляться в рамках современной открытой образовательной системы.

Потенциал Национальной академии государственного управления будет приумножен благодаря интеграции в лишенный бюрократических ограничений общенациональный образовательный процесс,

– говорится в сообщении.

Согласно информации Офиса Президента, НАГУ будет присоединена к национальной системе учреждений высшего образования Украины.

Благодаря этому будет больше возможностей для углубления международного контекста образовательно-научной деятельности и улучшения качества подготовки слушателей, отметили в ведомстве.

Обратите внимание! Соответствующая передача осуществлена во исполнение указа президента относительно упорядочения использования объектов, находящихся в управлении ГУД, а также – в соответствии с распоряжением Кабмина о передаче целостных имущественных комплексов государственных учебных заведений в сферу управления МОН.