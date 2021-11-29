В письме Минобразования № 1/11-734 объяснили нюансы начисления и выплаты доплаты учителям за работу в инклюзивных классах. Такую доплату педагогам устанавливают в соответствии с постановлением правительства №1096.

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Так, доплата в размере 20% от ставки устанавливается учителям, работающим в инклюзивном классе. Конкретный размер доплаты устанавливает директор школы, учитывая:

количество лиц с особыми образовательными потребностями в классе,

сложность нарушения развития детей,

уровень ответственности и объем работы учителя, который работает с такими детьми.

Эта доплата, как и другие доплаты, устанавливается во время тарификации. При этом тарификационные списки должны содержать информацию о количестве инклюзивных классов в школе, количестве нагрузки педагога и размере доплаты.

Если из-за болезни или по другим причинам в течение некоторого времени в классе отсутствуют лица (лицо) с особыми образовательными потребностями, указанное не влияет на размер выплаты доплаты педагогам за работу в инклюзивном классе,

– указано в документе.

Что касается ситуации, когда из учебного плана ученика изъяты некоторые учебные предметы, то в таком случае доплаты педагогу, который преподает эти предметы, не начисляются.

Добавим, что правительство еще в июне приняло постановление, которое вносит изменения в организации инклюзивного обучения в Украине. В частности, учителя, работающие в инклюзивно-ресурсных центрах, будут получать надбавки и работать по 36 часов в неделю. Детали – читайте в статье.

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