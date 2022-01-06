Начинаем новый календарный год, – Шкарлет рассказал о вакцинации учителей и отстраненных
Источник:телеграм Сергея Шкарлета
Сергей Шкарлет отметил, что в новом календарном году вакцинация остается важной темой. Сейчас полностью вакцинированы более 91% педагогов.
Министр образования добавил, что еще 5,3% педагогов ожидают вторую дозу вакцины.
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Где вакцинировано больше всего педагогов
Наибольшее количество привитых двумя дозами педагогов демонстрируют:
- Днепропетровская область – 96,08% педагогов;
- Полтавская область – 95,63% педагогов;
- Луганская область – 95,62% педагогов;
- Черкасская область – 95,41% педагогов;
- Сумская область – 95,40% педагогов.
Ситуация с прививками в учебных заведениях
Показатели вакцинированных работников образования двумя дозами среди учебных заведений:
- работники учреждений специализированного образования – 96,72%;
- работники профтехов – 93,75%;
- учителя школ – 92,87%;
- воспитатели садиков – 90,34%;
- преподаватели колледжей – 87,45%;
- преподаватели вузов – 82,94%.
Сколько учителей до сих пор отстранены от работы? По словам Шкарлета, остаются отстраненными 0,6% от общего количества работников школ.
Министр образования добавил, что в школах до сих пор не вакцинировано 2,7% работников.
Из них более 9,3 тысячи имеют подтвержденные медицинские противопоказания, что составляет 1,4% от общего количества. Больше всего таких педагогов во Львовской (1095 человек), Одесской (1035) и Ровненской (853) областях,
– заявил Шкарлет.
Сколько школ на каникулах или дистанционке? По данным МОН, только 4 школы работают дистанционно. В то же время до сих пор более 13 тысяч школ находятся на каникулах.
"Мы находимся за шаг до цели, поэтому очередной раз подчеркиваю, что вакцинация остается единственным и самым действенным способом снизить риски заболевания на COVID-19 и обезопасить себя от тяжелого течения коронавируса", – подытожил Шкарлет.
К слову, учительницу из Александрии, что на Кировоградщине, Ларису Лысюк отстранили от работы из-за отсутствия вакцинации. Однако она продолжала ходить на работу. Поэтому суд выписал ей штраф в размере 17 тысяч гривен. Детали – читайте в статье.
Текст публикации Сергея Шкарлета:
Начинаем новый календарный год, в котором Всеукраинская вакцинальная кампания остается важной темой для каждого. Сейчас полный цикл вакцинации прошли почти 91% работников сферы образования, еще 5,3% ожидают вторую дозу двухфазной вакцины.
Наибольшее количество привитых двумя дозами педагогов демонстрируют: Днепропетровская область – 96,08%; Полтавская – 95,63%; Луганская – 95,62%; Черкасская – 95,41%; Сумская – 95,40%.
Показатели привитых работников полным циклом среди учебных заведений: специализированное образование – 96,72%; профессиональное – 93,75%; общее среднее – 92,87%; дошкольное – 90,34%; профессиональное – 87,45%; высшее – 82,94%.
Относительно школ: 2,7% работников учреждений общего среднего образования еще не присоединились к вакцинальной кампании. Из них более 9,3 тысяч имеют подтвержденные медицинские противопоказания, что составляет 1,4% от общего количества. Больше всего таких педагогов во Львовской (1095 человек), Одесской (1035) и Ровненской (853) областях.
Только 4 школы работают дистанционно, в то же время более 13 тысяч ЗЗСО находятся на каникулах. Отстраненными остаются 0,6% от общего количества работников школ.
В очередной раз педагоги демонстрируют сверхответственность, ведь за короткий срок нам удалось достичь показательных результатов. Коллеги, мы находимся за шаг до цели, поэтому очередной раз подчеркиваю, что вакцинация остается единственным и самым действенным способом снизить риски заболевания COVID-19 и обезопасить себя от тяжелого течения коронавирусной болезни.