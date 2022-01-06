Министр образования добавил, что еще 5,3% педагогов ожидают вторую дозу вакцины.

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Где вакцинировано больше всего педагогов

Наибольшее количество привитых двумя дозами педагогов демонстрируют:

Днепропетровская область – 96,08% педагогов;

Полтавская область – 95,63% педагогов;

Луганская область – 95,62% педагогов;

Черкасская область – 95,41% педагогов;

Сумская область – 95,40% педагогов.

Ситуация с прививками в учебных заведениях

Показатели вакцинированных работников образования двумя дозами среди учебных заведений:

работники учреждений специализированного образования – 96,72%;

работники профтехов – 93,75%;

учителя школ – 92,87%;

воспитатели садиков – 90,34%;

преподаватели колледжей – 87,45%;

преподаватели вузов – 82,94%.

Сколько учителей до сих пор отстранены от работы? По словам Шкарлета, остаются отстраненными 0,6% от общего количества работников школ.

Министр образования добавил, что в школах до сих пор не вакцинировано 2,7% работников.

Из них более 9,3 тысячи имеют подтвержденные медицинские противопоказания, что составляет 1,4% от общего количества. Больше всего таких педагогов во Львовской (1095 человек), Одесской (1035) и Ровненской (853) областях,

– заявил Шкарлет.

Сколько школ на каникулах или дистанционке? По данным МОН, только 4 школы работают дистанционно. В то же время до сих пор более 13 тысяч школ находятся на каникулах.

"Мы находимся за шаг до цели, поэтому очередной раз подчеркиваю, что вакцинация остается единственным и самым действенным способом снизить риски заболевания на COVID-19 и обезопасить себя от тяжелого течения коронавируса", – подытожил Шкарлет.

К слову, учительницу из Александрии, что на Кировоградщине, Ларису Лысюк отстранили от работы из-за отсутствия вакцинации. Однако она продолжала ходить на работу. Поэтому суд выписал ей штраф в размере 17 тысяч гривен. Детали – читайте в статье.

Текст публикации Сергея Шкарлета:

Начинаем новый календарный год, в котором Всеукраинская вакцинальная кампания остается важной темой для каждого. Сейчас полный цикл вакцинации прошли почти 91% работников сферы образования, еще 5,3% ожидают вторую дозу двухфазной вакцины.

Наибольшее количество привитых двумя дозами педагогов демонстрируют: Днепропетровская область – 96,08%; Полтавская – 95,63%; Луганская – 95,62%; Черкасская – 95,41%; Сумская – 95,40%.

Показатели привитых работников полным циклом среди учебных заведений: специализированное образование – 96,72%; профессиональное – 93,75%; общее среднее – 92,87%; дошкольное – 90,34%; профессиональное – 87,45%; высшее – 82,94%.

Относительно школ: 2,7% работников учреждений общего среднего образования еще не присоединились к вакцинальной кампании. Из них более 9,3 тысяч имеют подтвержденные медицинские противопоказания, что составляет 1,4% от общего количества. Больше всего таких педагогов во Львовской (1095 человек), Одесской (1035) и Ровненской (853) областях.

Только 4 школы работают дистанционно, в то же время более 13 тысяч ЗЗСО находятся на каникулах. Отстраненными остаются 0,6% от общего количества работников школ.

В очередной раз педагоги демонстрируют сверхответственность, ведь за короткий срок нам удалось достичь показательных результатов. Коллеги, мы находимся за шаг до цели, поэтому очередной раз подчеркиваю, что вакцинация остается единственным и самым действенным способом снизить риски заболевания COVID-19 и обезопасить себя от тяжелого течения коронавирусной болезни.