13 августа начался прием электронных заявлений на поступление в вузы на образовательную степень бакалавра после 11 классов. Подача заявлений осуществляется онлайн через электронные кабинеты.

Подача заявлений продлится до 22 августа или до 16 августа, но для тех поступающих, которые проходят творческие конкурсы или сдают вступительные экзамены вместо ВНО в вузе, передает МОН.

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Сколько заявлений можно подать в вуз? Поступающие могут подать до 5 заявлений на бюджет в любой вуз без ограничения по количеству специальностей, на которые они подаются. Количество поданных заявлений на контракт не ограничивается.

К тому же, в каждом заявлении, которое абитуриент подает на бюджет, он должен обязательно установить его приоритетность – от 1 до 5, где 1 – это наивысшая приоритетность, а 5 – самая низкая. Ведь изменить это после подачи заявления невозможно.

Как подать электронное заявление на поступление

В 2020 году для подачи электронного заявления поступающий должен зарегистрироваться на интернет-сайте по ссылке. При регистрации на сайте электронного поступления он должен указать следующие данные:

адрес электронной почты, к которой у него есть доступ;

пароль для входа в личный кабинет;

номер, пин-код и год получения сертификата ВНО;

серию и номер документа о полном общем среднем образовании;

средний балл приложения к указанному документу, вычисленный по 12-балльной шкале с округлением до десятых частей балла.

Кроме того, поступающий должен загрузить отсканированные копии (фотокопии в формате pdf и jpg), приложения к документу о полном общем среднем образовании и цветную фотографию размером 3х4 см, что будет подаваться в учреждения высшего образования.

Известно, что по состоянию на 12:00 в вузы уже подали около 8 тысяч электронных заявлений для поступления. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

В МОН советуют перед подачей заявлений на бюджетное место на конкретную специальность просмотреть информацию о проходных баллах прошлых лет на текущее конкурсное предложение. Следить за рейтингами этого года абитуриенты смогут после начала подачи заявлений на сайтах vstup.edbo.gov.ua или vstup.osvita.ua. Информация должна обновляться ежедневно.

Поступающим важно помнить, что после подачи первого заявления внести какие-либо изменения в электронный кабинет будет уже невозможно. Поэтому лучше сразу проверить, все ли данные загружены в е-кабинет корректно.

Отметим, что не обязательно сразу подавать заявления в первый день, потому что это никак не влияет на участие в конкурсном отборе. Увидеть, кто прошел на бюджет, можно будет не позднее 27 августа.



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