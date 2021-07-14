Отметим, что в этом году подавать документы на бакалавриат можно как в электронной, так и в бумажной форме.
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В ГП "Инфоресурс" заявили, что первые дни подачи заявлений обычно являются наиболее проблемными – ведь много поступающих одновременно пытаются это сделать и система перегружается.
Не спешите все сделать в первый день, времени хватит всем. Но и, конечно, не откладывайте все на последние часы,
– говорится в сообщении.
Сколько продлится срок подачи е-заявлений в вузы? Прием заявлений продлится до 16 июля – для тех, кто поступает по собеседованию, вступительным экзаменам и творческим конкурсам, и до 23 июля для всех остальных.
Добавим, что абитуриенты могут подать до пяти заявлений на бюджет и до 30 на контракт.
Как подать электронные заявления в вузы
Сначала нужно зарегистрировать электронный кабинет по этой ссылке, где нужно указать ваши данные:
- адрес электронной почты (в дальнейшем она будет логином для входа в кабинет);
- пароль для входа в кабинет;
- номер, пин-код и год получения сертификата ВНО;
- серия и номер документа о полном общем среднем образовании;
- средний балл приложения к указанному документу.
Отметим, что средний балл абитуриент вычисляет самостоятельно по 12-балльной шкале и рассчитывает его как среднее арифметическое всех оценок (указанных в приложении к аттестату). Как рассчитать свой средний балл – читайте в статье.
После этого абитуриенту нужно ввести контактный номер телефона (в формате +380..), загрузить цветную фотографию (3х4 сантиметра), фотокопию приложения к свидетельству / аттестата о полном общем среднем образовании.
Затем выберите раздел "Подача заявлений". Там появится форма выбора конкурсных предложений для обучения. Далее в поле поиска выберите учебное заведение, в которое хотите поступить.
В пункте "Подать заявление" укажите следующие параметры:
- приоритетность;
- обучение на бюджете или контракте;
- наличие образовательного уровня за бюджетные средства;
- результаты ВНО вашего сертификата.
Все поданные заявления в электронном виде будут указаны в разделе "Поданные заявления".
Сроки вступительной кампании в 2021 году
- с 1 июля – регистрация электронных кабинетов;
- с 1 по 13 июля – сдача вступительных экзаменов и творческих конкурсов на бюджет и контракт, а 14 – 23 июля – только контракт.
- с 14 июля – прием заявлений и документов на поступление;
- до 16 июля – прием для тех, кто поступает по собеседованию, вступительным экзаменам и творческим конкурсам;
- до 23 июля – прием по результатам ВНО, вступительных экзаменов и творческих конкурсов, если они были составлены с 1 по 13 июля;
- 17 – 19 июля – собеседования;
- до 28 июля – обнародование рейтинговых списков;
- до 2 августа (18:00) – подача оригиналов документов;
- 9 августа – зачисление на бюджет.