Отметим, что в этом году подавать документы на бакалавриат можно как в электронной, так и в бумажной форме.

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В ГП "Инфоресурс" заявили, что первые дни подачи заявлений обычно являются наиболее проблемными – ведь много поступающих одновременно пытаются это сделать и система перегружается.

Не спешите все сделать в первый день, времени хватит всем. Но и, конечно, не откладывайте все на последние часы,

– говорится в сообщении.

Сколько продлится срок подачи е-заявлений в вузы? Прием заявлений продлится до 16 июля – для тех, кто поступает по собеседованию, вступительным экзаменам и творческим конкурсам, и до 23 июля для всех остальных.

Добавим, что абитуриенты могут подать до пяти заявлений на бюджет и до 30 на контракт.

Проблема! Поступающие довольно часто обращаются на горячую линию с проблемой, когда их родители или родственники регистрируют вместо них электронные кабинеты и по своему усмотрению подают заявления на поступление. Обычно в таких ситуациях уже ничего нельзя изменить – абитуриент не сможет отменить и подать новые заявления. Поэтому общайтесь с родными о вашей желанной профессии.

Как подать электронные заявления в вузы

Сначала нужно зарегистрировать электронный кабинет по этой ссылке, где нужно указать ваши данные:

адрес электронной почты (в дальнейшем она будет логином для входа в кабинет);

пароль для входа в кабинет;

номер, пин-код и год получения сертификата ВНО;

серия и номер документа о полном общем среднем образовании;

средний балл приложения к указанному документу.

Отметим, что средний балл абитуриент вычисляет самостоятельно по 12-балльной шкале и рассчитывает его как среднее арифметическое всех оценок (указанных в приложении к аттестату). Как рассчитать свой средний балл – читайте в статье.

После этого абитуриенту нужно ввести контактный номер телефона (в формате +380..), загрузить цветную фотографию (3х4 сантиметра), фотокопию приложения к свидетельству / аттестата о полном общем среднем образовании.

Затем выберите раздел "Подача заявлений". Там появится форма выбора конкурсных предложений для обучения. Далее в поле поиска выберите учебное заведение, в которое хотите поступить.

В пункте "Подать заявление" укажите следующие параметры:

приоритетность;

обучение на бюджете или контракте;

наличие образовательного уровня за бюджетные средства;

результаты ВНО вашего сертификата.

Все поданные заявления в электронном виде будут указаны в разделе "Поданные заявления".

Важно! В 2021 году поступающие могут подавать в вузы сертификаты ВНО предыдущих лет – 2018, 2019, 2020 и 2021.

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