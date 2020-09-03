Редакция 24 канала собрала все самые интересные и важные события, произошедшие на этой неделе – с 31 августа до 4 сентября 2020 года – в сфере украинского образования.

Реалии начала обучения в школах

1 сентября 2020 года было довольно необычным для учеников и учителей, ведь впервые школы начали обучение в условиях пандемии. Хотя даже несмотря на карантин, во многих областях Украины школы устроили традиционные линейки.

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И было заметно, что мало школьников придерживались соответствующей дистанции и правил. Даже родители стояли рядом друг с другом и не все имели маски на лице.

Так, в первый день учебы коронавирус обнаружили у ученика одной из школ Бердянска. В результате класс закрыли на двухнедельный карантин. Там сейчас учебный процесс в классе остановили до 17 сентября, все ученики будут учиться в режиме онлайн.

На самоизоляцию отправились и ученики 7 класса общеобразовательной школы № 19 города Николаева. Мать одной из школьниц сообщила руководству заведения о том, что у дочери подтвердился диагноз COVID-19.

В Харьковской гимназии №116 все карантинные мероприятия сходят на нет. Там утром 2 сентября под школой ученики выстаивают длинные очереди, чтобы попасть внутрь. А все потому, что на входе в школу все вынуждены проходить обязательный температурный скрининг и из-за большого количества детей работники школы не успевают измерять им температуру, поэтому дети просто ждут в очередях.

#Освіта24 У Харкові попри карантин під школою зібралася величезна черга: фотоhttps://t.co/bvsDR26bml pic.twitter.com/OL75uPVkwe — 24 канал (@24tvua) September 2, 2020

Поэтому премьер-министр Денис Шмыгаль дал соответствующее поручение, чтобы в школах провели случайные проверки в областях на соблюдение противоэпидемических правил для предотвращения распространения коронавируса. По результатам инспекции могут быть кадровые перестановки.

Интересно, что для учеников осенью планируют сделать дополнительные каникулы. А все из-за местных выборов, которые запланированы на 25 октября, ведь именно в школах часто устраивают избирательные участки и комиссии. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Интересная новость недели! В польском городе Щецин в школе №47 на первом звонке прозвучал Гимн Украины. Его включили в поддержку украинцев, которые работают в Польше, а также потому, что в школе есть программа по изучению украинского языка для детей украинского национального меньшинства. Смотрите видео – по ссылке.

Громкие заявления чиновников

Временный глава МОН Сергей Шкарлет рассказал, что на систему образования к 1 сентября не было выделено никаких средств из фонда противодействия СOVID-19 (хотя весной у образования забрали 4,9 миллиарда гривен).

Он также допустил, что, возможно, эти средства будут выделены в октябре. "Фонд борьбы с COVID-19 на сегодня пуст. Там нет ни копейки", – подчеркнул глава МОН.

Сергей Шкарлет на брифинге / Фото пресс-службы МОН

В целом сфера образования до сих пор получила только 52 миллиона на возмещение оплаты участникам пробного ВНО.

Кроме того, Шкарлет заявил, что МОН подготовило новый проект, который должен частично изменить процесс дистанционного обучения. По его словам, этим проектом предусматривается упрощение организации онлайн-образования, нормирована реализация смешанного обучения, а также учтены особенности обучения во время карантина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что родители имеют возможность выбирать, как будут учиться их дети в школе: традиционно, дистанционно или же на экстернатной или домашней форме.

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К тому же, в новом учебном году будут продолжать транслировать телевизионные уроки, чтобы дети в сельской местности могли приобретать знания и пройти обучение дистанционно.

Еще накануне президент Владимир Зеленский заявлял, что ничем нельзя заменить "живое" обучение в школе. Но если в Украине будет большая волна заболеваемости COVID-19, то государство будет готово перейти к дистанционному формату обучения.

Протесты студентов

1 сентября студенты и активисты устроили акцию протеста под Кабмином с требованием отставки исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Акция проходила в ироническом формате школьного звонка – "последнего звонка" для Шкарлета. По словам студентов, чиновник с первого дня делает все, чтобы остановить реформы образования.

Протесты студентов против Шкарлета / Фото 24 канала

Кроме того, студенты и выпускники Киевского университета Тараса Шевченко требуют уволить заведующую кафедрой иностранных языков Института международных отношений Валентину Дайнеко, которую Зеленский наградил орденом княгини Ольги I степени.

Почему выпускники требуют увольнения профессора? 73-летнего профессора Валентину Дайнеко, которая 30 лет возглавляет кафедру иностранных языков, обвиняют в сексистских высказываниях по отношению к студенткам, а также в обидах и унижении студентов.

Поступление абитуриентов в вузы

И. о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал, что на бюджет в вожделенных вузах в 2020 году вступили более 49 тысяч абитуриентов, а это 79,2% из всех абитуриентов. Хотя в 2019 году этот показатель составлял 75,4%. Какие вузы получили больше студентов на бюджете – читайте здесь.

Добавим, что 5 сентября абитуриентов, которые прошли на бюджет и уже подали оригиналы документов в вузы, зачислят на учебу.

А с 6 сентября абитуриентов будут зачислять на контракт. Так, статусы заявлений таких абитуриентов в электронных кабинетах и ​​на сайте изменятся со статуса "Допущено" на статус "Рекомендовано (контракт)".

Какие документы нужно подать на поступление на бакалавра – читайте здесь.