Министр образования Сергей Шкарлет отметил, что воспитанники детских садов, учащиеся начальной школы и специальных учебных заведений нуждаются в непосредственном контакте с педагогами. А длительная дистанционка для них может привести к невостановимым потерям в учебе.

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Поэтому по инициативе МОН правительство одобрило изменения в постановление о карантинных правилах. Поэтому, условие о наличии 80% вакцинированного персонала не будет распространяться на такие учебные заведения:

начальные школы (1 – 4 классы),

детсады,

специальные заведения общего среднего образования.

Они будут продолжать работать в очном формате с соблюдением санитарных норм. Такой "исключение" будет действовать во время желтого и красного уровней эпидемопасности,

– заявил Шкарлет.

В то же время министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что маленькие дети должны быть максимально вовлечены в образовательный процесс.

"Мы смягчаем требования к карантину и позволяем детским садикам и начальной школе работать независимо от уровня эпидемопасности", – заверил он.

При этом Ляшко призвал педагогов прививаться от COVID-19. Так как если в заведении начнется вспышка, то его закроют.

К слову, Министерство здравоохранения заявило, что обязательная вакцинация является законной и не противоречит правам человека. Правительство поддержало постановление Минздрава, поэтому теперь каждый педагог должен вакцинироваться от COVID-19. Детали – читайте в статье.