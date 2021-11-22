Что известно об инциденте

В школе сообщили, что четвероклассница проглотил одновременно четыре магнита. Для того, чтобы вытащить инородные предметы из желудка девочки, ей необходима операция с последующей реабилитацией.

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Теперь администрация школы собирает деньги на операцию ребенку.

В нашей школе в 4 классе произошла неприятная ситуация. Ребенок проглотил 4 магнитика, которые застряли в желудке и начали склеивать внутренние органы. Операция и реабилитация сложные и дорогие. Сейчас очень нужна материальная помощь родителям,

– сообщили на странице школы.

Девочку уже прооперировали

В комментариях мать ребенка сообщила, что его прооперировали еще в пятницу. В настоящее время ученица находится в реанимации.

"Хирург нам сказал, что они чудом спасли. ребенка. В такой ситуации, когда попадает постороняя вещь, есть сутки, а наша девочка ходила с этими магнитами трое суток, пока ей не стало плохо. Они пробивают органы, делая в них дыры во время тяготения ", – написала мать девочки Мария Смирнова.

Мог ли к этому привести челлендж в тиктоке

Недавно блогеры в тиктоке запустили соревнования – они клали один магнитик под язык, второй на язык, как будто носят пирсинг.

Под впечатлением вирусных видео дети начали играть с магнитами. Известно не об одном случае, когда эти магниты глотали. Например, 6-летняя девочка проглотила 23 магнитных шарика. Они вызвали рвоту в течение двух суток и боль в животе. После операции у ребенка остался 10-сантиметровый шрам на животе.

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К слову, в полтавском лицее № 32 ученик во время урока химии распылил газовый баллончик. Нескольких детей госпитализировали в больницу. Полиция уже установила личность парня, который это сделал. Детали – читайте в статье.

Текст публикации черноморской школы №2:

Просим неравнодушных о помощи! В нашей школе, в четвертом классе произошла неприятная ситуация. Ребенок проглотил 4 магнитика, которые застряли в желудке и начали склеивать внутренние органы.

Операция и реабилитация сложная и дорогостоящая. Сейчас очень нужна материальная помощь его родителям! Карта мамы – 4149 5100 6800 4516 (Смирнова М. А.).