Министерство образования и науки Украины отрицает, что начало реформу школьного образования для обучения детей с пяти лет. Хотя сейчас эта тема активно обсуждается.

"Как вы знаете, МОН начало обсуждение вопроса организации 12-летнего школьного обучения, начиная с 5 лет. Для нас важна содержательная дискуссия, однако некоторые заголовки в СМИ несколько нивелируют эту тему", – говорится в фейсбуке Минобразования.

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По их словам, заголовки о том, что МОН уже начало реформу, являются некорректными.

Конечно, дети в 5-летнем возрасте и дети в 6 лет имеют совершенно разные уровни психофизического развития и, действительно, в организации образовательного процесса должны быть также совершенно разные подходы. Обсуждаются новые формы получения знаний и приобретения компетенций,

– отметили в МОН.

В ведомстве добавили, что в мире сегодня многие страны начинают обучение для детей в школах с пяти лет. В частности, такой опыт имеют США, Великобритания, Нидерланды и другие страны.

В МОН заверили, что по закону об образовании, разделение среднего образования предусмотрено на три уровня:

начальное образование продолжительностью четыре года;

базовое среднее образование продолжительностью пять лет;

профильное среднее образование продолжительностью три года.

Когда ученики будут учиться по 12-летней системе образования

Отметим, что обучение учащихся по программам 12-летнего полного общего среднего образования начинается:

для начального образования – с 1 сентября 2018 года ;

; для базового среднего образования – с 1 сентября 2022 года ;

; для профильного среднего образования – с 1 сентября 2027 года.

В МОН заключили, что поддерживают запрос общества на то, чтобы среднее образование в Украине отвечало лучшим практикам мира, было комфортным, интересным и результативным для учащихся.

Что известно об идее Шкарлета начать обучение с 5 лет

10 ноября исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что Украина не собирается отказываться от 12-летнего школьного образования.

В некоторых странах ЕС обучение начинают с 5 лет и заканчивают в 17. Звучало такое предложение и на сегодняшнем совещании в МОН с руководителями облуправлений. Это стоит обдумать, учитывая стандарты НУШ, и обсудить на педсоветах и ​​с родителями,

– говорит Шкарлет.

Однако, эта идея вызвала в украинцев достаточно неоднозначную реакцию, а педагоги не считают ее удачной. Мнения экспертов об обучении с 5 лет в школах – читайте по ссылке.