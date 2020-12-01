В МОН отрицают, что начали реформу школьного образования для обучения детей с 5 лет
Министерство образования и науки Украины отрицает, что начало реформу школьного образования для обучения детей с пяти лет. Хотя сейчас эта тема активно обсуждается.
"Как вы знаете, МОН начало обсуждение вопроса организации 12-летнего школьного обучения, начиная с 5 лет. Для нас важна содержательная дискуссия, однако некоторые заголовки в СМИ несколько нивелируют эту тему", – говорится в фейсбуке Минобразования.
Интересно Современные дети развиваются быстрее: Шкарлет назвал преимущества идеи касаемо обучения с 5 лет
По их словам, заголовки о том, что МОН уже начало реформу, являются некорректными.
Конечно, дети в 5-летнем возрасте и дети в 6 лет имеют совершенно разные уровни психофизического развития и, действительно, в организации образовательного процесса должны быть также совершенно разные подходы. Обсуждаются новые формы получения знаний и приобретения компетенций,
– отметили в МОН.
В ведомстве добавили, что в мире сегодня многие страны начинают обучение для детей в школах с пяти лет. В частности, такой опыт имеют США, Великобритания, Нидерланды и другие страны.
В МОН заверили, что по закону об образовании, разделение среднего образования предусмотрено на три уровня:
- начальное образование продолжительностью четыре года;
- базовое среднее образование продолжительностью пять лет;
- профильное среднее образование продолжительностью три года.
Когда ученики будут учиться по 12-летней системе образования
Отметим, что обучение учащихся по программам 12-летнего полного общего среднего образования начинается:
- для начального образования – с 1 сентября 2018 года;
- для базового среднего образования – с 1 сентября 2022 года;
- для профильного среднего образования – с 1 сентября 2027 года.
В МОН заключили, что поддерживают запрос общества на то, чтобы среднее образование в Украине отвечало лучшим практикам мира, было комфортным, интересным и результативным для учащихся.
Что известно об идее Шкарлета начать обучение с 5 лет
10 ноября исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что Украина не собирается отказываться от 12-летнего школьного образования.
В некоторых странах ЕС обучение начинают с 5 лет и заканчивают в 17. Звучало такое предложение и на сегодняшнем совещании в МОН с руководителями облуправлений. Это стоит обдумать, учитывая стандарты НУШ, и обсудить на педсоветах и с родителями,
– говорит Шкарлет.
Однако, эта идея вызвала в украинцев достаточно неоднозначную реакцию, а педагоги не считают ее удачной. Мнения экспертов об обучении с 5 лет в школах – читайте по ссылке.
Поделиться новостью
-
Как выбрать качественный домашний принтер: рассказываем, на что обратить внимание при покупке1 октября , 12:16
-
Настаивают, что сода обладает целебными свойствами: в МОН ответили на инцидент с учебником химии25 ноября , 16:43
-
Целенаправленное вредительство или тотальный непрофессионализм, – Новосад о работе МОН25 ноября , 09:35