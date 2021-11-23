Дети уверяют, что через два года пандемии у них стало больше вдохновения для своих любимых занятий. Кроме того, специалисты уверяют, что коронавирус серьезно повлиял на жизнь взрослых.

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Как изменились украинские дети во время пандемии

Социологи исследовали, что 80% учеников считают, что COVID-19 сильно повлиял на их жизнь. И кроме желания учиться за партами, украинские школьники стали больше:

заниматься спортом,

в свободное время читать книги.

То, что жизнь в карантин изменила их детей, заметили и родители. Дети успевают уроки сделать и даже находят время на хобби. Кроме того, школьники стали ответственнее и научились планировать свое время.

Дети научились быть в одиночку и не страдать от этого, а заполнять свое время. Дети говорили о том, что они научились организовывать свое время, потому что над ними теперь не стоит учительница и они сами должны знать, что для них важно, что не важно и сколько времени на это нужно,

– говорит исследовательница Тина Полек.

По ее словам, ученики научились обрабатывать тонны информации и самостоятельно делать выводы.

Также многие дети за время пандемии потеряли друзей, потому что не могли общаться вживую. "Некоторым ученикам не хватало поездок на природу и те родители, которые могли себе это сделать за время карантина, положительно повлияли на детей", – добавляет социолог Татьяна Санина.

Исследование показывает, что у детей было достаточно личного пространства и больше времени для общения с родителями. Но главное – дети научились быстро адаптироваться к изменениям в их жизни.

Добавим, что большинство школ вернулись к очному обучению. Но далеко не все учащиеся рвутся сесть за парты после дистанционки. Почему так? В статье читайте причины, почему дети не хотят идти в школу и советы, как безболезненно вернуть учеников в классы.

К слову, в Минздраве и ВОЗ говорят, что ученики не являются основными распространителями вируса, а карантинные меры предотвращают передачу COVID-19 в школах. Там призывают открыть все школы для учеников.