Главный государственный санитарный врач Волыни Наталья Янко сообщила, что всего в школе учатся 110 учеников и работают 27 работников. Полностью привиты только два человека из персонала.

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По ее словам, школу перевели на дистанционное обучение. В общине продолжается распространение инфекции коронавируса.

Вспышка получила распространение в семейных ячейках, где, кроме указанных лиц, COVID-19 заболели еще 8 человек. Среди них – двое детей в возрасте от 7 месяцев до 7 лет. Все больные находятся на амбулаторном лечении и самоизоляции,

– сказала Наталья Янко.

Санврач подозревает, что такое распространение коронавируса обусловлено тем, что практически все учителя заведения не были вакцинированы. Из 27 работников школы две дозы вакцины получили только двое педагогов.

Также низкий процент уровня вакцинации на Волыни среди педагогов Колодяжненской общины – 12%, в Копачевской и Торчинской – по 14%.

К слову, с понедельника, 13 сентября, Черниговская и Сумская области могут закрыть на карантин большинство школ и детских садов. Дети там перейдут на онлайн-обучение. А все из-за того, что страна собирается перейти в желтую зону, а там недостаточно привитых учителей.