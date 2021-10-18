Началась регистрация на Всеукраинский марафон по украинскому языку для учеников и студентов

18 октября начинается прием заявок во II Всеукраинский открытый марафон по украинскому языку, который начнется в ноябре. Участие в нем могут принять учащиеся школ 3 – 11 классов, студенты профтехов, колледжей и вузов.

Целью соревнования является развитие у учащейся и студенческой молодежи устойчивой мотивации и сознательного стремления к изучению украинского языка. Задание марафона разработала творческая группа учителей и преподавателей украинского языка во главе с языковедом Александром Авраменко.

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Кто может принять участие в марафоне по украинскому языку

Принять участие во II Всеукраинском открытом марафоне могут:

ученики 3-11 классов школ,

ученики профтехов,

студенты колледжей,

студенты вузов.

Как зарегистрироваться на марафон? Для участия необходимо подать заявку по ссылке и зарегистрироваться на платформе HUMAN с 18 по 31 октября 2021 года.

Как будет проходить марафон по украинскому языку? Марафон состоится в четыре этапа. Участники которые пройдут все этапы получат сертификаты, а те из них, что наберут наибольшее количество баллов – дипломы I, II, III степеней.

Что известно о всеукраинском открытом марафоне по украинскому языку Первый такой марафон был проведен дистанционно в феврале 2021 года. Мероприятие позволило ученикам и студентам принять участие в интеллектуальном соревновании, а также подтвердить свои знания украинского языка в условиях карантина. Для участия в марафоне в прошлом году зарегистрировалось более 40 тысяч учеников и студентов, 838 из которых получили дипломы I, II, III степеней.

К слову, в этом году радиодиктант национального единства, который состоится 9 ноября, будет писать и читать украинский писатель Юрий Андрухович. Организаторам его выбрать посоветовали радиослушатели. Тему радиодиктанта объявят в ближайшее время.