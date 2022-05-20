Началась регистрация абитуриентов на мультитест, который будет проведен вместо ВНО
Источник:телеграм Сергея Шкарлета
В пятницу, 20 мая, стартовал этап регистрации абитуриентов на мультипредметный тест. Напомним, что его проведут вместо обычного ВНО. Рассказываем, как и когда можно будет зарегистрироваться.
Об этом рассказал министр образования Сергей Шкарлет. Он отметил, что предварительная регистрация продлится с 20 мая по 7 июня включительно.
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Для прохождения теста регистрация необходима
Это предварительный этап регистрации на мультипредметный тест. После него будет идти второй, который продлится:
- с 20 мая по 7 июня;
- с 21 июня по 7 июля.
С 12 июля абитуриенты, прошедшие два этапа подтверждения участия в мультитесте, смогут скачать приглашение-пропуск. На нем будут указаны дата, время, а также место проведения тестирования.
Сергей Шкарлет подчеркнул, что необходимо внимательно выбрать населенный пункт. Эту информацию будут обрабатывать в Украинском центре оценки качества образования для формирования сети центров прохождения тестирования.
Как зарегистрироваться на мультитест
Зайдите на Информационную страницу участника ВНО и заполните специальную форму доступа участникам 2022 года:
- из предложенного списка необходимо будет выбрать страну или регион Украины, в районе которого абитуриент будет находиться в промежутке с 18 июля по 4 августа (период основной сессии тестирования);
- указать свою фамилию, а также имя;
- решить математическое задание и ввести результат в клетку и нажать кнопку "Принять участие в НМТ".
Предварительная регистрация на мультитестирование продлится до 7 июня / Инфографика Минобразования
После этого абитуриент получит сообщение, что он успешно прошел первый этап регистрации. Также будет напоминание о важности второго.
Во время второго этапа нужно будет снова выбрать населенный пункт для прохождения тестирования. И только после прохождения второго этапа можно получить приглашение.
В министерстве образования напоминают о том, что тестирование будет проводиться не по всей территории Украины. Его организуют только в тех регионах, где позволит ситуация с безопасностью. Здесь можно ознакомиться с полным перечнем населенных пунктов.
У абитуриентов с оккупированных территорий будет упрощенное вступление
Соответствующее поручение сделал Владимир Зеленский. Он отметил важность подготовки упрощенного поступления в вузы для абитуриентов с оккупированных территорий.
Об этом он рассказал в своем вечернем видеообращении 19 мая. Также министр образования получил поручение, связанное с обучением этой категории абитуриентов на контрактной основе.
Достойно внимания – вечернее обращение Зеленского за 19 мая: смотрите видео