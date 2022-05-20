Началась регистрация абитуриентов на мультитест, который будет проведен вместо ВНО

В пятницу, 20 мая, стартовал этап регистрации абитуриентов на мультипредметный тест. Напомним, что его проведут вместо обычного ВНО. Рассказываем, как и когда можно будет зарегистрироваться.

Об этом рассказал министр образования Сергей Шкарлет. Он отметил, что предварительная регистрация продлится с 20 мая по 7 июня включительно.

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Для прохождения теста регистрация необходима

Это предварительный этап регистрации на мультипредметный тест. После него будет идти второй, который продлится:

с 20 мая по 7 июня;

с 21 июня по 7 июля.

Для участия в основной части тестирования необходима предварительная регистрация. Если до 7 июня выпускник ее не пройдет, то участвовать в НМТ у него не будет возможности.

С 12 июля абитуриенты, прошедшие два этапа подтверждения участия в мультитесте, смогут скачать приглашение-пропуск. На нем будут указаны дата, время, а также место проведения тестирования.

Сергей Шкарлет подчеркнул, что необходимо внимательно выбрать населенный пункт. Эту информацию будут обрабатывать в Украинском центре оценки качества образования для формирования сети центров прохождения тестирования.

Как зарегистрироваться на мультитест

Зайдите на Информационную страницу участника ВНО и заполните специальную форму доступа участникам 2022 года:

из предложенного списка необходимо будет выбрать страну или регион Украины, в районе которого абитуриент будет находиться в промежутке с 18 июля по 4 августа (период основной сессии тестирования);

указать свою фамилию, а также имя;

решить математическое задание и ввести результат в клетку и нажать кнопку "Принять участие в НМТ".



Предварительная регистрация на мультитестирование продлится до 7 июня / Инфографика Минобразования

После этого абитуриент получит сообщение, что он успешно прошел первый этап регистрации. Также будет напоминание о важности второго.

Во время второго этапа нужно будет снова выбрать населенный пункт для прохождения тестирования. И только после прохождения второго этапа можно получить приглашение.

В министерстве образования напоминают о том, что тестирование будет проводиться не по всей территории Украины. Его организуют только в тех регионах, где позволит ситуация с безопасностью. Здесь можно ознакомиться с полным перечнем населенных пунктов.

У абитуриентов с оккупированных территорий будет упрощенное вступление

Соответствующее поручение сделал Владимир Зеленский. Он отметил важность подготовки упрощенного поступления в вузы для абитуриентов с оккупированных территорий.

Об этом он рассказал в своем вечернем видеообращении 19 мая. Также министр образования получил поручение, связанное с обучением этой категории абитуриентов на контрактной основе.

Достойно внимания – вечернее обращение Зеленского за 19 мая: смотрите видео