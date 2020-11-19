Правительство утвердило постановление, позволяющее Национальному фонду исследований профинансировать проекты, победившие в совместных конкурсах предыдущих лет, которые проводились совместно с иностранными научными обществами.

В 2017-2018 годах Государственным фондом фундаментальных исследований (ГФФИ) вместе с иностранными обществами были проведены конкурсы совместных научных проектов. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Интересно Гранты, исследования и экспедиции в бюджете 2021 года: сколько получит наука

Условиями конкурса предусматривалось, что финансирование украинских проектов начнется в 2018-2019 годах. Однако, из-за реорганизации ГФФИ договоры о выполнении работ с победителями совместных конкурсов не были заключены и средства победителям не перечислили.

Из-за этого Нацфонд исследований не имел возможности профинансировать украинские проекты.

Теперь украинские ученые, несмотря на реорганизацию Государственного фонда фундаментальных исследований, могут получить финансирование для выполнения проектов, которые ранее стали победителями,

– отметил временный глава МОН Сергей Шкарлет.

Ведь ранее научные учреждения и высшие учебные заведения, которые победили в совместных конкурсах, не могли начать работу из-за отсутствия финансирования. В то же время в МОН добавили, что иностранные партнеры активно реализуют свои части научных проектов.