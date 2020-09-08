Международный день грамотности: насколько хорошо вы знаете украинский язык?
Праздник, посвященное знаниям и образования – это Международный день грамотности. Об истории праздника и ликвидации неграмотности – читайте в нашем материале.
Ежегодно Международный день грамотности отмечают 8 сентября. Ведь в этот день 55 лет назад состоялась первая Всемирная конференция министров образования по ликвидации неграмотности. О самом празднике и его важности – рассказывает 24 канал.
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Конференция по ликвидации неграмотности и День грамотности
В Тегеране 8 сентября 1965 года состоялась Всемирная конференция министров образования по ликвидации неграмотности. После этого было решено ежегодно проводить День грамотности.
Цель этого дня – напомнить людям о важности того, чтобы общество было развито.
Как происходит празднование
8 сентября ежегодно происходит официальная церемония по случаю Дня грамотности, где присуждаются Международные премии ЮНЕСКО в области грамотности.
Всего две премии:
- Премия ЮНЕСКО имени Короля Сечжона, которая присуждается за распространение грамотности на родном языке.
- Премия ЮНЕСКО имени Конфуция, которая присуждается за распространение грамотности среди взрослого населения в сельской местности и среди молодежи, которая не учится в школах.
Грамотность – важный аспект жизни человека / Фото pexels.com
Также День грамотности каждый год посвящен определенной теме:
- в 2006 году – "Грамотность обеспечивает устойчивое развитие";
- в 2007 и 2008 годах – была поднята тема "Грамотность и здоровье";
- 2009 год – "Грамотность расширяет личные возможности";
- 2010 – "Зачение грамотности для женщин";
- а в 2019 году – "Образование преображает жизнь людей".
В 2020 году тема звучит так: "Преподавание и обучение грамоте в условиях кризиса COVID-19 и в следующий период". В обсуждении темы принимают участие правительства и неправительственные организации, сообщества, преподаватели и учащиеся.
День грамотности 8 сентября 2020 года / Фото pexels.com
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