Праздник, посвященное знаниям и образования – это Международный день грамотности. Об истории праздника и ликвидации неграмотности – читайте в нашем материале.

Ежегодно Международный день грамотности отмечают 8 сентября. Ведь в этот день 55 лет назад состоялась первая Всемирная конференция министров образования по ликвидации неграмотности. О самом празднике и его важности – рассказывает 24 канал.

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Конференция по ликвидации неграмотности и День грамотности

В Тегеране 8 сентября 1965 года состоялась Всемирная конференция министров образования по ликвидации неграмотности. После этого было решено ежегодно проводить День грамотности.

Цель этого дня – напомнить людям о важности того, чтобы общество было развито.

Как происходит празднование

8 сентября ежегодно происходит официальная церемония по случаю Дня грамотности, где присуждаются Международные премии ЮНЕСКО в области грамотности.

Всего две премии:

Премия ЮНЕСКО имени Короля Сечжона, которая присуждается за распространение грамотности на родном языке.

Премия ЮНЕСКО имени Конфуция, которая присуждается за распространение грамотности среди взрослого населения в сельской местности и среди молодежи, которая не учится в школах.



Грамотность – важный аспект жизни человека / Фото pexels.com

Также День грамотности каждый год посвящен определенной теме:

в 2006 году – "Грамотность обеспечивает устойчивое развитие";

в 2007 и 2008 годах – была поднята тема "Грамотность и здоровье";

2009 год – "Грамотность расширяет личные возможности";

2010 – "Зачение грамотности для женщин";

а в 2019 году – "Образование преображает жизнь людей".

В 2020 году тема звучит так: "Преподавание и обучение грамоте в условиях кризиса COVID-19 и в следующий период". В обсуждении темы принимают участие правительства и неправительственные организации, сообщества, преподаватели и учащиеся.



День грамотности 8 сентября 2020 года / Фото pexels.com

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