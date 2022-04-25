Но, как отметила ректор вуза Татьяна Кагановская, в эту сумму не учтено оборудование.

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Сейчас ректоры украинских вузов заполняют специальные формы для Минобразования, где сообщают о том, что происходит в университете.

Как университет Каразина пострадал из-за войны

Татьяна Кагановская рассказала, что с начала войны российские ракеты повредили:

Физико-технический факультет университета,

библиотеку,

Музей природы,

спорткомплекс "Каразинский",

разрушен корпус экономического факультета.

Также значительным разрушениям подверглись два общежития университета. "Для того, чтобы наши преподаватели вернулись работать, мы должны им предоставить какое-то жилье", – подчеркнула она.



Разрушенный корпус в университете Каразина / Фото из соцсетей

Все это произошло за одну неделю в начале войны.

На этой неделе у меня было ощущение, что еще немножко, и мы останемся без университета. Но это эмоции. На самом деле если посчитать, в тех корпусах были четыре из двадцати трех институтов и факультетов университета,

– подчеркнула Кагановская.

Потери среди студентов вуза

По словам ректора, во время эвакуации из Изюма вместе с отцом погиб студент 3 курса института экологии Вадим Павленко.

Также в Харькове от интенсивных обстрелов города погибли профессор-экономист из института госуправления Олег Амосов, доцент-физик Константин Мягкохлиб, старший преподаватель химического факультета Александр Корсун.

В теробороне погибли студент-географ Олег Янковский, доцент Александр Безуглый, преподаватель Геннадий Генкин.

Гибнут и выпускники университета. К тому же, эта информация может быть не полной. С некоторыми студентами нет связи.



Уничтоженный войсками РФ спорткомплекс "Каразинский" / Фото вуза

К слову, в Энергодаре российские оккупанты нашли "идеального" кандидата на пост "директора" в местной гимназии. Эту должность занял бывший электрик Вадим Каретников. Подробности – читайте по ссылке.

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