Но, как отметила ректор вуза Татьяна Кагановская, в эту сумму не учтено оборудование.
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Сейчас ректоры украинских вузов заполняют специальные формы для Минобразования, где сообщают о том, что происходит в университете.
Как университет Каразина пострадал из-за войны
Татьяна Кагановская рассказала, что с начала войны российские ракеты повредили:
- Физико-технический факультет университета,
- библиотеку,
- Музей природы,
- спорткомплекс "Каразинский",
- разрушен корпус экономического факультета.
Также значительным разрушениям подверглись два общежития университета. "Для того, чтобы наши преподаватели вернулись работать, мы должны им предоставить какое-то жилье", – подчеркнула она.
Разрушенный корпус в университете Каразина / Фото из соцсетей
Все это произошло за одну неделю в начале войны.
На этой неделе у меня было ощущение, что еще немножко, и мы останемся без университета. Но это эмоции. На самом деле если посчитать, в тех корпусах были четыре из двадцати трех институтов и факультетов университета,
– подчеркнула Кагановская.
Потери среди студентов вуза
По словам ректора, во время эвакуации из Изюма вместе с отцом погиб студент 3 курса института экологии Вадим Павленко.
Также в Харькове от интенсивных обстрелов города погибли профессор-экономист из института госуправления Олег Амосов, доцент-физик Константин Мягкохлиб, старший преподаватель химического факультета Александр Корсун.
В теробороне погибли студент-географ Олег Янковский, доцент Александр Безуглый, преподаватель Геннадий Генкин.
Гибнут и выпускники университета. К тому же, эта информация может быть не полной. С некоторыми студентами нет связи.
Уничтоженный войсками РФ спорткомплекс "Каразинский" / Фото вуза
К слову, в Энергодаре российские оккупанты нашли "идеального" кандидата на пост "директора" в местной гимназии. Эту должность занял бывший электрик Вадим Каретников. Подробности – читайте по ссылке.
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