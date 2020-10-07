Минздрав разработал серию комиксов для школьников о коронавирусе: интересные иллюстрации
Министерство Здравоохранения вместе с Институтом когнитивного моделирования разработали серию познавательных комиксов о коронавирусе для школьников. Они показывают детям, почему необходимо носить защитные маски и пользоваться антисептиками.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
К теме Коронавирус в школах: сколько учеников и учителей заразились
Минздрав отмечает, что эти правила сейчас являются обязательными для всех. И надо чаще о них напоминать школьникам, которые проводят много времени в закрытом помещении, сидят за партами и пользуются школьными принадлежностями.
Интересно, что комиксы МОН будет рассылать в украинские школы и распространять в соцсетях.
Смотрите комиксы для школьников о коронавирусе:
Комиксы для детей о коронавирусе / Фото МОЗ
Комиксы для детей о коронавирусе / Фото МОЗ
Комиксы для детей о коронавирусе / Фото МОЗ
Комиксы для детей о коронавирусе / Фото МОЗ
-
Массовый карантин в вузах и школах, иск Шкарлета и зарплаты учителям – итоги недели в образованисегодня , 19:58
-
Главные новости 4 октября: Дубинский ведет "слуг" в Киевоблсовет, азербайджанские условия мира5 октября , 08:00
-
Приостановление правительством повышения зарплат до 2022 года не повлияет на учителей, – МОН6 октября , 12:28