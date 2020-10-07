Министерство Здравоохранения вместе с Институтом когнитивного моделирования разработали серию познавательных комиксов о коронавирусе для школьников. Они показывают детям, почему необходимо носить защитные маски и пользоваться антисептиками.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

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Минздрав отмечает, что эти правила сейчас являются обязательными для всех. И надо чаще о них напоминать школьникам, которые проводят много времени в закрытом помещении, сидят за партами и пользуются школьными принадлежностями.

Интересно, что комиксы МОН будет рассылать в украинские школы и распространять в соцсетях.

Смотрите комиксы для школьников о коронавирусе:

Комиксы для детей о коронавирусе / Фото МОЗ



Комиксы для детей о коронавирусе / Фото МОЗ



Комиксы для детей о коронавирусе / Фото МОЗ



Комиксы для детей о коронавирусе / Фото МОЗ



Комиксы для детей о коронавирусе / Фото МОЗ