Соответствующее постановление подписал заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Зато, старое постановление от 22 августа 2020 года утратило силу.
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Согласно документу, руководители учреждений школ, профтехов, колледжей и вузов должны обеспечить надлежащие противоэпидемические меры, направленные на предотвращение осложнения эпидемической ситуации с COVID-19.
В частности, директор и медицинский персонал учреждения образования должны обеспечить:
- ежедневный контроль за выполнением мероприятий;
- проведение разъяснительной работы с персоналом и учащимися по индивидуальным мерам профилактики и реагирования на выявление симптомов коронавируса в учебном заведении;
- разработку алгоритмов действий на случай чрезвычайной ситуации из-за случаев заболевания COVID-19 среди учащихся и учителей;
- недопущение к работе персонала, который нуждается в самоизоляции в соответствии со стандартами в сфере здравоохранения;
- проведение инструктажа для работников по предотвращению распространения коронавируса.
В частности, допускать персонал учебного заведения к работе можно только при условии использования средств индивидуальной защиты.
Если в школе, колледже или вузе обнаружат сотрудника с повышенной температурой тела свыше 37,2° C или с симптомами коронавируса, то его нельзя допускать к работе.
Добавим, что всех работников учебного заведения должны обеспечить средствами индивидуальной защиты из расчета 1 защитная маска на 3 часа работы.
Кроме того, руководитель учреждения образования обеспечивает:
- организацию централизованного сбора использованных средств индивидуальной защиты;
- проведение обучения работников по использованию средств индивидуальной защиты, их утилизации, контроль за выполнением этих требований;
- необходимые условия для соблюдения работниками правил личной гигиены;
- ограничение проведения массовых мероприятий в закрытых помещениях (кроме педсоветов, заседания ректоратов, конкурсных комиссий, коллективных конференций и т. п);
- медицинские пункты учреждения необходимыми средствами и оборудованием.
Также документ определяет требования к организации питания в учебных заведениях и требования к транспорту, который перевозит детей и работников.
К слову, руководитель главного управления школьного образования Юрий Кононенко рассказал, что в некоторых западных регионах школам придется продолжить обучение, если там устанавливали дополнительные каникулы. Но такое решение принимает руководство учебного заведения.