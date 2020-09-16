Министерство здравоохранения планирует изменить постановление, которое устанавливает карантинные ограничения. В частности, они хотят ввести, чтобы решение об открытии школ и садиков в красных зонах принимала центральная власть совместно с местными властями.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает издание Укринформ.

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Так, Минздрав провел совещание с мэрами городов, где обсудили подходы к введению противоэпидемических ограничений на уровнях эпидемической опасности.

По словам Ляшко, ключевые изменения, которые они хотят вынести на заседание правительства – перевод зоны в красный уровень опасности. Он отметил, что там сразу будут применяться не все ограничения, а лишь характерные ограничения для определенной территории.

Чтобы мы имели общую ответственность центральной и местной власти за те ограничения, которые вводятся. Поэтому школы и детские сады могут запретить на открытие в красной зоне, но решение, будут ли они закрываться в конкретном районе или городе, будет приниматься совместно с местными властями,

– подчеркнул санитарный врач.

По его словам, будут предложены изменения относительно работы школ в других зонах. В частности, если в учебном заведении 50% или более классов отправлено на самоизоляцию из-за выявления больных COVID-19, то такие школы должны закрываться на 14 дней.

Ляшко добавил, что такие изменения могут принять на ближайшем заседании Кабмина.

К слову, с 14 сентября начало действовать новое распределение регионов по уровню эпидемической опасности. Так, в 37 административных единицах установлен красный уровень, в 86 – оранжевый, в 173 – желтый. Сейчас красный уровень предусматривает запрет работы общественного транспорта, учреждений образования, ТРЦ, кафе и ресторанов, спортзалов и тому подобное.