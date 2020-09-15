В Минздраве готовы изменить работу школ и детских садов во время карантина
Министерство здравоохранения отметило, что готово поддержать другой режим работы школ и детских садов во время карантина, который им предложит местная власть.
Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает 24 канал.
Интересно Как будут работать детские сады и школы в Ивано-Франковске с 14 сентября
Он заверил, что мэры городов уже предложили несколько изменить режим работы школ и детсадов.
По словам Степанова, поскольку контроль за соблюдением этих карантинных мер возложен именно на местные власти, он готов лично инициировать эти изменения в постановления правительства.
Мэры городов предложили другой режим работы школ и детских садов. Мы готовы все это поддерживать,
– отметил глава Минздрава.
Однако в ведомстве не уточнили, о каких именно изменениях в работе учебных заведений и детсадов идет речь.
Кроме того, Степанов отметил, что горсоветы поддержали решение о том, чтобы не проводить сейчас любые массовые мероприятия, нужен контроль на транспорте, рынках и остальных заведений.
К слову, в Украине за минувшие сутки, 14 сентября, коронавирус зафиксировали у 171 ребенка. В общем, уже более 500 классов в школах перешли на самоизоляцию. Еще около 40 школ полностью перевели на дистанционное обучение.
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