Министерство здравоохранения отметило, что готово поддержать другой режим работы школ и детских садов во время карантина, который им предложит местная власть.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает 24 канал.

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Он заверил, что мэры городов уже предложили несколько изменить режим работы школ и детсадов.

По словам Степанова, поскольку контроль за соблюдением этих карантинных мер возложен именно на местные власти, он готов лично инициировать эти изменения в постановления правительства.

Мэры городов предложили другой режим работы школ и детских садов. Мы готовы все это поддерживать,

– отметил глава Минздрава.

Однако в ведомстве не уточнили, о каких именно изменениях в работе учебных заведений и детсадов идет речь.

Кроме того, Степанов отметил, что горсоветы поддержали решение о том, чтобы не проводить сейчас любые массовые мероприятия, нужен контроль на транспорте, рынках и остальных заведений.

К слову, в Украине за минувшие сутки, 14 сентября, коронавирус зафиксировали у 171 ребенка. В общем, уже более 500 классов в школах перешли на самоизоляцию. Еще около 40 школ полностью перевели на дистанционное обучение.