Мыслитель Ленин и хищник "Тимати": украинку удивили "интересности" в школьном дневнике
Источник:твиттер maria paselska
Мария Пасельская поделилась в сети возмутительными фотографиями из дневника, который подготовили для украинских школьников. В частности, детям рассказывают, что Владимир Ленин – "мыслитель", а рэпер "Тимати" – "настоящий хищник".
Также в дневнике на соседних страницах разместили справку о Голодоморе и выписку из биографии Иосифа Сталина. Еще одной героиней стала певица "Массква".
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Купила дневник. Сижу в ах*е,
– эмоционально заметила Пасельская.
Чьи биографии опубликовали в дневнике
Владимира Ленина. Советского диктатора в дневнике называют "самым большим пролетарским революционером и мыслителем". Более того, детям рассказывают, что Ленин возглавил борьбу народных масс за построение социализма.
Тимура Юнусова ("Тимати"). Его в дневнике называют "настоящей звездой". И отмечают, что по знаку зодиака "Тимоти" – Лев. Якобы это "заметно по его характеру, настойчивому и упорному, как у настоящего хищника".Заметьте! Юнусов посещает оккупированный Крым. Рэпер даже принял участие в так называемом праздновании России по случаю оккупации полуострова. Владимир Путин называл "Тимати" "замечательным человеком и прекрасным артистом".
Иосифа Сталина. Советского диктатора называют "советским государственным, политическим и военным деятелем". Также вместо Второй мировой войны в дневнике используют формулировку "Великая отечественная война".
В то же время в заметке таки заметили, что его период пребывания у власти "ознаменовался массовыми репрессиями и коллективизацией, которая привела к голоду в Украине".Справка. Советская власть под руководством Сталина организовала самый страшный в мире искусственный голод. Жертвами Голодомора стали по меньшей мере 4 миллиона украинцев. Сталин сделал это, чтобы подавить украинское национально-освободительное движение.
Биография Ленина в школьном дневнике / Фото Марии Пасельской
Биография "Тимати" в школьном дневнике / Фото Марии Пасельской
Биография Сталина в школьном дневнике / Фото Марии Пасельской
Сталин и Ленин горят в аду
- В одной из церквей в Хмельницкой области изобразили оригинальную фреску Страшного суда. В частности, среди грешников изобразили Ленина и Сталина.
- Кроме того, на фреске оказались Адольф Гитлер, Карл Маркс и Фридрих Энгельс.