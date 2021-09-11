Также в дневнике на соседних страницах разместили справку о Голодоморе и выписку из биографии Иосифа Сталина. Еще одной героиней стала певица "Массква".

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Купила дневник. Сижу в ах*е,

– эмоционально заметила Пасельская.

Чьи биографии опубликовали в дневнике

Владимира Ленина. Советского диктатора в дневнике называют "самым большим пролетарским революционером и мыслителем". Более того, детям рассказывают, что Ленин возглавил борьбу народных масс за построение социализма.

Тимура Юнусова ("Тимати"). Его в дневнике называют "настоящей звездой". И отмечают, что по знаку зодиака "Тимоти" – Лев. Якобы это "заметно по его характеру, настойчивому и упорному, как у настоящего хищника".

Заметьте! Юнусов посещает оккупированный Крым. Рэпер даже принял участие в так называемом праздновании России по случаю оккупации полуострова. Владимир Путин называл "Тимати" "замечательным человеком и прекрасным артистом".

Иосифа Сталина. Советского диктатора называют "советским государственным, политическим и военным деятелем". Также вместо Второй мировой войны в дневнике используют формулировку "Великая отечественная война".

В то же время в заметке таки заметили, что его период пребывания у власти "ознаменовался массовыми репрессиями и коллективизацией, которая привела к голоду в Украине".

Справка. Советская власть под руководством Сталина организовала самый страшный в мире искусственный голод. Жертвами Голодомора стали по меньшей мере 4 миллиона украинцев. Сталин сделал это, чтобы подавить украинское национально-освободительное движение.



Биография Ленина в школьном дневнике / Фото Марии Пасельской



Биография "Тимати" в школьном дневнике / Фото Марии Пасельской

Биография Сталина в школьном дневнике / Фото Марии Пасельской

Сталин и Ленин горят в аду