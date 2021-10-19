Мышиный помет и неизвестная продукция: обнаружили ужасные условия в школах Черновцов

В Черновицкой области в большинстве школьных столовых специалисты обнаружили несоблюдение санитарных норм. В частности, там нет горячей воды, а также заметили мышиный помет и неизвестную продукцию. Теперь школы должны устранить все нарушения.

Госпродпотребслужба заявила, что большинство школьных пищеблоков в Черновцах нуждаются в ремонте.

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Там обнаружили полную антисанитарию:

в одной из школ был найден мышиный помет,

также там некачественно моют и дезинфицируют оборудование,

в холодильниках хранится продукция неизвестного происхождения без маркировки,

отсутствует горячая вода.

Также в школах не ведется борьба с вредителями, нет контроля за температурными режимами в холодильниках при хранении пищевых продуктов.

"До сих пор остается много вопросов и к требованиям санитарного законодательства: отсутствуют сведения о проведении генеральных уборок с применением дезинфекционных средств, инвентарь для уборки не маркирован", – добавила руководительница Госпродпотребслужбы Анжела Косован.

В Госпродпотребслужбе составили протоколы о нарушениях и дали школам время, чтобы устранить их.

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К слову, отец ученика школы №1 в городе Виноградов Закарпатской области возмущен питанием в столовой. Мужчина назвал еду, которую в школе готовят для детей, "баландой", а пользователи считают, что это больше похоже на "помои", а не блюда. Фото и детали – читайте в статье.