Мы отстаем с темпами внедрения образовательных инноваций, – ОП о президентском вузе

В Украине объявили создание нового президентского вуза, где будут готовить "людей будущего". В Офисе Президента уверяют, что эта идея появилась, чтобы повысить конкурентоспособность Украины на глобальном рынке.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в комментариях 24 каналу отметил, что принятие решения о новом вузе в Украине могут не оценить по достоинству. "Прогрессивная идея сначала будет подвергаться остракизму (политическому сопротивлению – 24 канал)", – говорит он.

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Однако, как отмечает Подоляк, мотивация создания президентского университета абсолютно своевременна.

Мы несколько отстаем с темпами внедрения образовательных инноваций – мир слишком быстрый и изменчивый с точки зрения коммуникаций, приоритетных технологий, типов конкуренции,

– заявили в ОП.

Подоляк добавляет, что здесь речь идет даже не о строительстве или выборе конкретной локации. Речь о базовых предпосылках.

"Да, сегодня у нас есть довольно неплохие вузы. Но все они интегрированы в традиционные системы преподавания", – заверил он.



Макет президентского вуза в Киеве / Скриншот с видео

По словам Подоляка, президент предлагает инновационную модель:

новые факультеты, которые нужно создавать с нуля,

новые учебные программы,

другие технологии и методики обучения,

новые профессорско-преподавательские коллективы.

Идея – в резком повышении нашей конкурентоспособности на глобальном рынке образовательных услуг, большей адаптивности к современным образовательным технологиям,

– отметили в ОП.

Подоляк добавляет, что организационный подход Владимира Зеленского прост: не нужно ломать то, что уже хорошо работает.

"Но мы можем существенно расширить линейку предложений и попробовать другие способы организации учебного-исследовательского процесса", – сказал он.

Каким будет обучение в президентском вузе

Владимир Зеленский уже подписал указ о создании президентского университета будущего.

По его словам, обучение в вузе будет предусматривать 30% теории и 70% практики, а стажировка будет проходить на лучших предприятиях и компаниях.

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Добавим, что лучшие студенты будут получать высокие стипендии, а после завершения обучения им гарантировано трудоустройство в Украине. Также студенты и выпускники смогут реализовать собственные научные разработки.

Шкарлет рассказал об особенностях университета для студентов и преподавателей:

социальный пакет,

бесплатное обучение,

соцстрахование,

гарантированное трудоустройство выпускников университета в ведущих компаниях, центральных органах власти и др.

К преподаванию в университете будут привлекать лучших украинских специалистов и применяться самые современные методики преподавания.