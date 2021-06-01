Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в комментариях 24 каналу отметил, что принятие решения о новом вузе в Украине могут не оценить по достоинству. "Прогрессивная идея сначала будет подвергаться остракизму (политическому сопротивлению – 24 канал)", – говорит он.
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Однако, как отмечает Подоляк, мотивация создания президентского университета абсолютно своевременна.
Мы несколько отстаем с темпами внедрения образовательных инноваций – мир слишком быстрый и изменчивый с точки зрения коммуникаций, приоритетных технологий, типов конкуренции,
– заявили в ОП.
Подоляк добавляет, что здесь речь идет даже не о строительстве или выборе конкретной локации. Речь о базовых предпосылках.
"Да, сегодня у нас есть довольно неплохие вузы. Но все они интегрированы в традиционные системы преподавания", – заверил он.
Макет президентского вуза в Киеве / Скриншот с видео
По словам Подоляка, президент предлагает инновационную модель:
- новые факультеты, которые нужно создавать с нуля,
- новые учебные программы,
- другие технологии и методики обучения,
- новые профессорско-преподавательские коллективы.
Идея – в резком повышении нашей конкурентоспособности на глобальном рынке образовательных услуг, большей адаптивности к современным образовательным технологиям,
– отметили в ОП.
Подоляк добавляет, что организационный подход Владимира Зеленского прост: не нужно ломать то, что уже хорошо работает.
"Но мы можем существенно расширить линейку предложений и попробовать другие способы организации учебного-исследовательского процесса", – сказал он.
Каким будет обучение в президентском вузе
Владимир Зеленский уже подписал указ о создании президентского университета будущего.
По его словам, обучение в вузе будет предусматривать 30% теории и 70% практики, а стажировка будет проходить на лучших предприятиях и компаниях.
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Добавим, что лучшие студенты будут получать высокие стипендии, а после завершения обучения им гарантировано трудоустройство в Украине. Также студенты и выпускники смогут реализовать собственные научные разработки.
Шкарлет рассказал об особенностях университета для студентов и преподавателей:
- социальный пакет,
- бесплатное обучение,
- соцстрахование,
- гарантированное трудоустройство выпускников университета в ведущих компаниях, центральных органах власти и др.
К преподаванию в университете будут привлекать лучших украинских специалистов и применяться самые современные методики преподавания.