Мы не врем и хотим огласки, – студенты НАУ снова показали жуткие фото из общежития

Недавно студенты рассказали об ужасных условиях в общежитии Национального авиационного университета в Киеве. Но сразу же руководство вуза назвало информацию фейком, а фото – старыми. Однако студенты заявили, что не врут, и показали снова жуткие фото комнат в общежитии.

Студенты НАУ утверждают, что в вузе их зря называют клеветниками. Они и дальше живут в жутких условиях, о чем свидетельствуют новые фото, которые они обнародовали.

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Они решили рассказать о несправедливости в отношении проживающих в общежитии № 11 студентов НАУ.

Почему студентов НАУ обвинили в клевете

После обнародования ужасных условий проживания в общежитии, руководство НАУ заявило, что студенты лгут, и они показали старые фотографии, а сейчас там все отремонтировано.

Председатель студсовета отметил, что блоки отремонтированы и такие (в плохом состоянии – 24 канал) только в 10% случаев. По его словам, недовольные студенты – те, кто плохо учатся, или кому не понравилось переселение.

Студенты НАУ снова обнародовали жуткие фото общежитии

Студенты Национального авиационного университета говорят, что хотят огласки этой ситуации. Поэтому они перефотографировали свои блоки и даже добавили листок с датой, чтобы все видели, что фото не старые.

Студенты добавили, что "во внутреннем чате" общежитий недовольных просто удалили.

Ниже смотрите фото, как живут студенты университета, которій занимает шестое место среди лучших вузов Украины.



Ужасные условия в общежитии НАУ / Фото РБК-Украина



Ужасные условия в общежитии НАУ / Фото РБК-Украина



Ужасные условия в общежитии НАУ / Фото РБК-Украина



Ужасные условия в общежитии НАУ / Фото РБК-Украина



Ужасные условия в общежитии НАУ / Фото РБК-Украина



Ужасные условия в общежитии НАУ / Фото РБК-Украина



Ужасные условия в общежитии НАУ / Фото РБК-Украина

К слову, отец первокурсницы Сумского педагогического университета Николай Педько показал фото ужасных условий в общежитии вуза. Там умывальники без кранов, кровати без матрасов, а плита без ручек, которые включают конфорки. Фото и детали – читайте в статье.