Мы не привязываемся к рецептам Клопотенко, – Шкарлет прокомментировал обновленное школьное меню

Министр образования и науки Сергей Шкарлет прокомментировал первые результаты реформы школьного питания. По его словам, школы не ограничиваются одним конкретным меню и не привязываются к рецептам Клопотенко.

Сергей Шкарлет отметил, что реформа школьного питания продолжается в Украине уже два года. По инициативе первой леди Елены Зеленской этот масштабный проект реализуется по всей стране.

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Школы не привязываются к рецептам Клопотенко

По его словам, цель реформы сформировать правильные пищевые привычки у молодежи и никоим образом не ограничивается одним конкретным меню.

Кроме того, мы не привязываемся к рецептурному справочнику, который создал Евгений Клопотенко. Он просто показал пример. Но каждая школа может сама разрабатывать свои технологические карточки, в зависимости от пищевых привычек того или иного региона,

– заявил министр образования.

Шкарлет заверил, что реформа школьного питания введена в контексте того, что мы должны заботиться о своем будущем. Это формирование здорового образа жизни на основании правильных пищевых привычек, которые ребенок несет в семью.

Школы могут готовить собственные блюда

Глава МОН добавил, что Клопотенко показал, что из простых продуктов, в соответствии с нормами, можно создать вкусную, необычную и полезную пищу. Но наши повара могут готовить собственные блюда.

Сергей Шкарлет подтвердил, что уже многие учебные заведения формируют свои технологические карточки.

Важно! Исчерпывающую информацию о реформе, технологических картах и вариантах меню можно найти на специально созданном портале " ЗнаЇмо ".

"Мы создали портал "ЗнаЇмо", где есть целый ряд ответов на вопросы, которые разъясняют и родителям, и учителям, а особенно руководителям учебных заведений, все те аспекты реформы, которые должны улучшить жизнь и будущее наших детей", – сказал министр.

О реакции родителей на питание

Шкарлет рассказал, что первые отзывы о реформе очень разные. Есть много довольных родителей и детей, но есть и те, которые критикуют отдельные блюда.

Наши повара умеют и прекрасно готовят, а потому и новые рецептуры с полезными продуктами и с учетом пожеланий учеников и коллективов школ будут ими обязательно освоены на самом высоком уровне,

– отметил Сергей Шкарлет

Он добавил, что когда школа приобщается к проекту, получает новое оборудование для пищеблоков, модернизацию столовых, поэтому здесь не может быть негатива вообще.

К слову, ранее шеф-повар и соавтор реформы школьного питания Евгений Клопотенко рассказал, почему его меню вызвало такое сопротивление и когда решат проблемы по питанию в школах. Об этом – читайте по ссылке.

Как изменилось питание в школах

С 1 января заработало новое меню в рамках реформы школьного питания. Там учтены принципы здорового питания, а также физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и энергии.

Как изменилось питание: