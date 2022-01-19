Мы не привязываемся к рецептам Клопотенко, – Шкарлет прокомментировал обновленное школьное меню
Источник:24 канал
Министр образования и науки Сергей Шкарлет прокомментировал первые результаты реформы школьного питания. По его словам, школы не ограничиваются одним конкретным меню и не привязываются к рецептам Клопотенко.
Сергей Шкарлет отметил, что реформа школьного питания продолжается в Украине уже два года. По инициативе первой леди Елены Зеленской этот масштабный проект реализуется по всей стране.
К теме Просто подумайте об этих цифрах, – Зеленская ответила на критику о школьном питании
Школы не привязываются к рецептам Клопотенко
По его словам, цель реформы сформировать правильные пищевые привычки у молодежи и никоим образом не ограничивается одним конкретным меню.
Кроме того, мы не привязываемся к рецептурному справочнику, который создал Евгений Клопотенко. Он просто показал пример. Но каждая школа может сама разрабатывать свои технологические карточки, в зависимости от пищевых привычек того или иного региона,
– заявил министр образования.
Шкарлет заверил, что реформа школьного питания введена в контексте того, что мы должны заботиться о своем будущем. Это формирование здорового образа жизни на основании правильных пищевых привычек, которые ребенок несет в семью.
Школы могут готовить собственные блюда
Глава МОН добавил, что Клопотенко показал, что из простых продуктов, в соответствии с нормами, можно создать вкусную, необычную и полезную пищу. Но наши повара могут готовить собственные блюда.
Сергей Шкарлет подтвердил, что уже многие учебные заведения формируют свои технологические карточки.Важно! Исчерпывающую информацию о реформе, технологических картах и вариантах меню можно найти на специально созданном портале " ЗнаЇмо".
"Мы создали портал "ЗнаЇмо", где есть целый ряд ответов на вопросы, которые разъясняют и родителям, и учителям, а особенно руководителям учебных заведений, все те аспекты реформы, которые должны улучшить жизнь и будущее наших детей", – сказал министр.
О реакции родителей на питание
Шкарлет рассказал, что первые отзывы о реформе очень разные. Есть много довольных родителей и детей, но есть и те, которые критикуют отдельные блюда.
Наши повара умеют и прекрасно готовят, а потому и новые рецептуры с полезными продуктами и с учетом пожеланий учеников и коллективов школ будут ими обязательно освоены на самом высоком уровне,
– отметил Сергей Шкарлет
Он добавил, что когда школа приобщается к проекту, получает новое оборудование для пищеблоков, модернизацию столовых, поэтому здесь не может быть негатива вообще.
К слову, ранее шеф-повар и соавтор реформы школьного питания Евгений Клопотенко рассказал, почему его меню вызвало такое сопротивление и когда решат проблемы по питанию в школах. Об этом – читайте по ссылке.
Как изменилось питание в школах
С 1 января заработало новое меню в рамках реформы школьного питания. Там учтены принципы здорового питания, а также физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и энергии.
Как изменилось питание:
- примерно 75% продуктов в столовых должны быть растительного происхождения: овощи, салаты, злаковые, фрукты и ягоды;
- картофель как отдельное блюдо можно предлагать не более двух раз в неделю в случае пятидневного пребывания в школе;
- нужно отдавать предпочтение цельнозерновым хлебобулочным изделиям с высоким содержанием клетчатки с добавлением отрубей, семян;
- мясные блюда (очищенные от волокон курицу, индейку, нежирную свинину, телятину) надо как можно чаще комбинировать с овощными гарнирами или салатами;
- надо отдавать предпочтение продуктам с более высоким содержанием пищевых волокон (например, выбирать гречку вместо риса);
- в блюдах могут быть очищенные орехи или семена (но это надо указывать в меню, чтобы дети с пищевыми аллергиями знали об этом);
- завтрак, обед и ужин должны содержать по одной порции зерновых продуктов или картофеля, овощей, фруктов, мясных или рыбных блюд, молочных или кисломолочных продуктов;
- соль можно использовать только йодированную и только для приготовления пищи;
- питьевая вода должна быть доступна всегда во время еды;
- салаты надо заправлять перед выдачей.