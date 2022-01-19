Сергей Шкарлет отметил, что реформа школьного питания продолжается в Украине уже два года. По инициативе первой леди Елены Зеленской этот масштабный проект реализуется по всей стране.
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Школы не привязываются к рецептам Клопотенко
По его словам, цель реформы сформировать правильные пищевые привычки у молодежи и никоим образом не ограничивается одним конкретным меню.
Кроме того, мы не привязываемся к рецептурному справочнику, который создал Евгений Клопотенко. Он просто показал пример. Но каждая школа может сама разрабатывать свои технологические карточки, в зависимости от пищевых привычек того или иного региона,
– заявил министр образования.
Шкарлет заверил, что реформа школьного питания введена в контексте того, что мы должны заботиться о своем будущем. Это формирование здорового образа жизни на основании правильных пищевых привычек, которые ребенок несет в семью.
Школы могут готовить собственные блюда
Глава МОН добавил, что Клопотенко показал, что из простых продуктов, в соответствии с нормами, можно создать вкусную, необычную и полезную пищу. Но наши повара могут готовить собственные блюда.
Сергей Шкарлет подтвердил, что уже многие учебные заведения формируют свои технологические карточки.
"Мы создали портал "ЗнаЇмо", где есть целый ряд ответов на вопросы, которые разъясняют и родителям, и учителям, а особенно руководителям учебных заведений, все те аспекты реформы, которые должны улучшить жизнь и будущее наших детей", – сказал министр.
О реакции родителей на питание
Шкарлет рассказал, что первые отзывы о реформе очень разные. Есть много довольных родителей и детей, но есть и те, которые критикуют отдельные блюда.
Наши повара умеют и прекрасно готовят, а потому и новые рецептуры с полезными продуктами и с учетом пожеланий учеников и коллективов школ будут ими обязательно освоены на самом высоком уровне,
– отметил Сергей Шкарлет
Он добавил, что когда школа приобщается к проекту, получает новое оборудование для пищеблоков, модернизацию столовых, поэтому здесь не может быть негатива вообще.
К слову, ранее шеф-повар и соавтор реформы школьного питания Евгений Клопотенко рассказал, почему его меню вызвало такое сопротивление и когда решат проблемы по питанию в школах. Об этом – читайте по ссылке.
Как изменилось питание в школах
С 1 января заработало новое меню в рамках реформы школьного питания. Там учтены принципы здорового питания, а также физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и энергии.
Как изменилось питание:
- примерно 75% продуктов в столовых должны быть растительного происхождения: овощи, салаты, злаковые, фрукты и ягоды;
- картофель как отдельное блюдо можно предлагать не более двух раз в неделю в случае пятидневного пребывания в школе;
- нужно отдавать предпочтение цельнозерновым хлебобулочным изделиям с высоким содержанием клетчатки с добавлением отрубей, семян;
- мясные блюда (очищенные от волокон курицу, индейку, нежирную свинину, телятину) надо как можно чаще комбинировать с овощными гарнирами или салатами;
- надо отдавать предпочтение продуктам с более высоким содержанием пищевых волокон (например, выбирать гречку вместо риса);
- в блюдах могут быть очищенные орехи или семена (но это надо указывать в меню, чтобы дети с пищевыми аллергиями знали об этом);
- завтрак, обед и ужин должны содержать по одной порции зерновых продуктов или картофеля, овощей, фруктов, мясных или рыбных блюд, молочных или кисломолочных продуктов;
- соль можно использовать только йодированную и только для приготовления пищи;
- питьевая вода должна быть доступна всегда во время еды;
- салаты надо заправлять перед выдачей.