Мы готовы к разным сценариям, – в МОН рассказали о действиях при ухудшении ситуации с COVID-19
Источник:24 канал
В Украине ситуация с распространением коронавируса является динамичной и постепенно ухудшается. Однако в Министерстве образования и науки готовы к различным сценариям развития событий.
Об этом в эфире 24 канала рассказал руководитель экспертной группы МОН Владимир Божинский. Учитывая работу образовательных учреждений в условиях пандемии в 2020 году, к новому учебному году удалось подготовиться уже значительно лучше.
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От чего будут зависеть ограничения
По словам Божинского, именно ситуация с заболеваемостью в каждом регионе будет значительно влиять на количество ограничений. Оптимистичным сценарием является зеленая зона, где учебный год начнется в штатном режиме.
Впрочем, если ситуация с COVID-19 будет ухудшаться, то фактически к каждому учебному заведению будут подходить индивидуально.
Мы готовы к различным сценариям. Они зависят от того, какие зоны будут установлены по территории Украины,
– заявил он.
Божинский отметил, что создание безопасной образовательной среды в значительной степени зависит и от количества вакцинированных педагогов. Ввиду этого, МОН по поручению правительства еженедельно собирает информацию о динамике прививок.
Областные управления образования также контролируют эту ситуацию.
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Божинский рассказал о действиях МОН при ухудшении ситуации с COVID-19: смотрите видео
Обучение в условиях COVID-19: коротко
- Денис Шмыгаль заявил, что сейчас Украина находится на зеленом уровне эпидемической опасности. Поэтому учебный год начнется вовремя – 1 сентября. Он будет проходить в привычном режиме.
- Стоит заметить, что школы, где будет вакцинировано более 80% учителей, смогут работать в привычном формате даже при усиленном карантине.
- В Минздраве и МОН отмечают, что вакцинация педагогов остается добровольной. Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев отметил, что директор не имеет права запретить работать в школе учителю, который не получил прививку.