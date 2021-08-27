Мы готовы к разным сценариям, – в МОН рассказали о действиях при ухудшении ситуации с COVID-19

В Украине ситуация с распространением коронавируса является динамичной и постепенно ухудшается. Однако в Министерстве образования и науки готовы к различным сценариям развития событий.

Об этом в эфире 24 канала рассказал руководитель экспертной группы МОН Владимир Божинский. Учитывая работу образовательных учреждений в условиях пандемии в 2020 году, к новому учебному году удалось подготовиться уже значительно лучше.

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От чего будут зависеть ограничения

По словам Божинского, именно ситуация с заболеваемостью в каждом регионе будет значительно влиять на количество ограничений. Оптимистичным сценарием является зеленая зона, где учебный год начнется в штатном режиме.

Впрочем, если ситуация с COVID-19 будет ухудшаться, то фактически к каждому учебному заведению будут подходить индивидуально.

Мы готовы к различным сценариям. Они зависят от того, какие зоны будут установлены по территории Украины,

– заявил он.

Божинский отметил, что создание безопасной образовательной среды в значительной степени зависит и от количества вакцинированных педагогов. Ввиду этого, МОН по поручению правительства еженедельно собирает информацию о динамике прививок.

Областные управления образования также контролируют эту ситуацию.

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Божинский рассказал о действиях МОН при ухудшении ситуации с COVID-19: смотрите видео

Обучение в условиях COVID-19: коротко