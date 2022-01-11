МВД, Минобороны и Минобразования возьмутся за военно-патриотическое воспитание молодежи

МВД, Минобороны и Минобразования инициируют реформу военно-патриотического воспитания молодежи. Министерство внутренних дел инициировало создание рабочей группы.

Обсуждали патриотическое воспитание молодежи главы ведомств. Участие во встрече приняли Денис Монастырский, Алексей Резников и Сергей Шкарлет.

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В заведениях должны быть созданы соответствующие курсы

Представители министерств договорились координировать усилия. С 1 января 2022 года, напомнил глава МВД Монастырский, вступил в действие закон "Об основах национального сопротивления". Согласно нормам закона, в учебных заведениях должны быть созданы соответствующие курсы, которые сформируют базовые военные навыки.

Поэтому нам нужно объединить и скоординировать усилия для того, чтобы механизм военно-патриотического воспитания действительно работал,

– отметил Денис Монастырский.

По словам Сергея Шкарлета, в учебных заведениях существует ряд инициатив военно-патриотического воспитания. Они реализуются совместно с МВД, Минобороны и Минветеранов. Тем не менее, все они нуждаются в систематизации.



В совещании приняли участие руководители ведомств / Фото МВД

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