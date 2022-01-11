Обсуждали патриотическое воспитание молодежи главы ведомств. Участие во встрече приняли Денис Монастырский, Алексей Резников и Сергей Шкарлет.
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В заведениях должны быть созданы соответствующие курсы
Представители министерств договорились координировать усилия. С 1 января 2022 года, напомнил глава МВД Монастырский, вступил в действие закон "Об основах национального сопротивления". Согласно нормам закона, в учебных заведениях должны быть созданы соответствующие курсы, которые сформируют базовые военные навыки.
Поэтому нам нужно объединить и скоординировать усилия для того, чтобы механизм военно-патриотического воспитания действительно работал,
– отметил Денис Монастырский.
По словам Сергея Шкарлета, в учебных заведениях существует ряд инициатив военно-патриотического воспитания. Они реализуются совместно с МВД, Минобороны и Минветеранов. Тем не менее, все они нуждаются в систематизации.
В совещании приняли участие руководители ведомств / Фото МВД
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Главное о положении закона "О национальном сопротивлении":
- Закон предусматривает возможность создавать добровольческие формирования территориальных общин. Документ начал действовать с 1 января 2022 года.
- Бригады по теробороне должны быть созданы в каждой зоне и городе, численность которого превышает 900 тысяч человек.
- Формирование подразделений должны завершить до 15 февраля 2022 года.
- Силы территориальной обороны 1 января 2022 года возглавил генерал Юрий Галушкин.