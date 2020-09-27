Во многих рекламах онлайн-курсов часто пишут, что они смогут мгновенно устроить человека на работу с зарплатой больше в пять раз. Но действительно ли за несколько недель можно освоить новую профессию на курсах?

Издание Meduza решило развеять самые распространенные мифы об онлайн-обучении.

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Самые популярные мифы об онлайн-курсах

"Учиться онлайн проще и быстрее, чем офлайн"

Эксперты уверяют, что на самом деле уделять учебе надо гораздо больше времени. Онлайн-курсы требуют не менее усилий, чем лекции и семинары в университете.

К примеру, доцент Стэнфордского университета Эндрю Ин признавался, что из 46 тысяч зарегистрированных на его онлайн-курс по машинному обучению только 13 тысяч из них получили сертификат.

В отличие от классического образования, во время онлайн-обучения студент берет на себя полную ответственность за результат. То есть, записываясь на онлайн-курсы, приготовьтесь уделять занятиям по несколько часов ежедневно. Ведь если тратить на них по 10 минут в день, учиться придется лет десять. Потому вам нужно будет сочетать онлайн-образование с другими аспектами жизни – семьей, работой, друзьями и тому подобное. Поэтому здесь еще важна мотивация.



Онлайн-обучение требует много усилий / Фото Unsplash

"Вы освоите новую профессию за два месяца"

Конечно, вы не сможете то, что в университете учат 4 – 6 лет, узнать на онлайн-курсах за считанные дни. Но здесь все зависит от того, что вы хотите освоить. К примеру, есть много примеров, как за 20 часов овладеть игрой на гитаре или версткой веб-страницы и тому подобное.

Но освоение новой профессии включает в себя целый комплекс различных навыков, а значит, разбивать на элементы и изучать отдельно придется все. Ведь в университете дают фундаментальные основы знаний, а на онлайн-курсе есть только программа, которая помогает человеку освоить практические знания по работе. Поэтому если в курсе сказано, что обучение займет 50 часов, то обычно это означает, что на домашнюю и самостоятельную работу нужно еще часов сто.

Например, чтобы освоить профессию инженера по тестированию, придется потратить 10 часов на изучение видов тестовой документации, 45 часов – на тест-анализ и тест-дизайн, еще по 45 часов на работы с базами данных, тестирование мобильных приложений, а также по 30 часов на основы автоматизации тестирования и выпускной проект. Итого получается 250 часов.

Поэтому онлайн-курсы по IT-специальностям продолжаются обычно 4-10 месяцев, чтобы студент мог совмещать учебу с обычной жизнью.

"С новой специальностью вы сможете зарабатывать от тысячи долларов в месяц"

Но не всегда сразу после окончания онлайн-курсов ваш доход вырастет в несколько раз. Высокую зарплату специалисты начинают получать после трех-пяти лет работы. Сразу после обучения IT-специалист претендует на начальные должности.

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Но в будущем вы сможете зарабатывать больше и найти свое призвание в новой профессии. Но если вы переходите на совершенно новую профессию, то будьте готовы к тому, что на стартовой позиции придется проработать около года.

"Учитесь бесплатно, пока не найдете новую работу"

Когда онлайн-школа предлагает учиться бесплатно, в большинстве случаев речь идет лишь об отложенном платеже, проще говоря – о кредите. То есть со временем вам надо будет возвращать деньги.

По словам экспертов, кредит предоставляют не работники онлайн-школы, а банк-партнер. Поэтому если вы просрочили выплату, он выпишет санкции и ваш долг увеличится – как при обычном потребительском кредите. То есть в итоге за весь курс придется заплатить даже больше.

Иногда перед тем, как оплатить обучение, можно взять бесплатный вводный курс. Это помогает понять, стоит ли продолжать обучение по выбранной специальности или лучше поискать что-то новое.