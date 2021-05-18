Традиционный подход в образовании опирается на установку о том, что ребенок – это сундук, в который нужно вкладывать информацию. Зато альтернатива такому подходу – представление о том, что ребенок сам выбирает, к чему стремиться и какие знания выбирать.

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Соучредитель "Смарт образование" и "Родительский контроль" Иванна Коберник говорит, что часто родители сами делают выбор за ребенка. И поэтому дети и не знают, чего хотят сами.

По ее словам, при дистанционном обучении часто можно было услышать от родителей и учителей, что дети не самостоятельные, они не могут организовывать свою работу и тому подобное.

Но скорее всего, именно взрослые просто не давали детям делать собственный выбор и не отпускали контроль. Ведь научить детей самостоятельности несложно – позволять им делать выбор,

– признается эксперт.

Коберник добавляет, что надо позволять ребенку с малого возраста:

одеваться по его ощущениям,

не кормить силой,

позволять выбирать игрушки и тому подобное.

"И здесь речь не идет о вседозволенности, это уважение к чувствам и реальным потребностям ребенка", – говорит она.

С какого возраста можно разрешать ребенку выбирать, чем заниматься, чего и как учиться? Експертка считает, что:

в первых классах – это может быть право выбирать книгу или текст, который ребенок будет читать, тему произведения, о чем писать и тому подобное;

– это может быть право выбирать книгу или текст, который ребенок будет читать, тему произведения, о чем писать и тому подобное; в средних классах – это может быть форма работы или проект (здесь важно не навязывать свои темы, а давать полный выбор ученикам)

– это может быть форма работы или проект (здесь важно не навязывать свои темы, а давать полный выбор ученикам) в старших классах – неотъемлемое право ребенка с возможностью выбирать предметы для изучения.

Но для этого старшая школа (10 – 12 классы) должна стать профильной. Да, реформа НУШ предусматривает создание отдельных профильных академических лицеев, где дети будут выбирать профиль обучения и перечень предметов, которые они хотели бы изучать углубленно,

– отметила Коберник

По ее мнению, переход в старшую профильную школу – это отличный шанс сделать первый сознательный выбор в жизни. И пусть взрослые отпустят свой страх и контроль, а дети возьмут на себя ответственность.

Зато преподавательница альтернативной школы "БеркоШко" Валентина Мержиевская добавляет, что если речь идет о самообразовании – то ученик сам выбирает сферу, которой желает овладеть, определяет знания и умения, которые надо получить.



Ученица занимается самообразованием / Фото Nysed

"Но если речь идет о взаимодействии с учителем, то выбор ученика заканчивается в момент выбора учителя. Далее форму и содержание образования определяет учитель, а ученик обнаруживает свою субъектность в обратной связи и своих предложениях", – говорит она.

Эксперт отметила, что сейчас дети очень редко могут влиять на выбор школы, учителей и содержание образования.

Образовательный эксперт и президент корпорации "Гранд" Владимир Спиваковский отметил, что прежде чем давать ребенку ответственный выбор, почему и как учиться, его нужно натренировать всем, что вообще связано с выбором.

Например, для начала это может быть выбор фильмов, выбор одежды, игрушки, выбор очередности и тому подобное. И это могут делать родители в любой бытовой ситуации.

Но здесь есть один секрет. Взрослому не нужно каждый раз тут же начинать учить ребенка и давать оценку его выбора, чтобы он не замкнулся вообще. В половине случаев достаточно сказать "понятно", а во второй половине случаев – коротко акцентировать внимание на последствия его решения,

– говорит эксперт.

По его словам, позволять ребенку выбирать, чем заниматься, можно уже с 3 – 5 лет или прямо с первого класса, но в определенной пропорции.

Например, есть всего 10 предметов – 5 основных и 5 дополнительных. Основные нужно учить без выбора, а из пяти дополнительных можно предложить на выбор 1 – 2.

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"В старших классах можно давать большую пропорцию для выбора – до 50%. Но здесь уже начинает действовать не только механизм выбора самих предметов, но и их приоритеты, как для обучения, так и для будущей жизни", – добавляет он.

Спиваковский рассказал, что, согласно статистике, 20% детей хотят себя испытать, научиться самостоятельно преодолевать препятствия и закалять свой характер, поэтому практически все предметы для изучения выбирают сами. Во взрослой жизни потом из них получаются очень успешные люди.