Можно ли ребенка с насморком и кашлем отправлять в школу или садик
По словам медиков, в большинстве случаев легкий кашель или насморк, особенно после перенесенных болезней, не являются противопоказанием для посещения учебных заведений.
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Тем не менее, если эти симптомы сопровождаются высокой температурой, или появились в разгар сезона ОРВИ, то лучше остаться дома.
В каких случаях ребенка нельзя отправлять в школу или садик
В Министерстве здравоохранения назвали симптомы, с которыми нельзя отправлять ребенка в садик и школу. Речь идет о:
- высокой температуре,
- непрерывном кашле,
- вялости и общей слабости,
- потере или изменении обоняния или вкуса.
В случае появления таких симптомов лучше оставить ребенка дома и вызвать врача. Ведь это может быть признаком заболевания COVID-19.
Если ребенок температурит, у него появилась сыпь, боли в разных частях тела или признаки инфекционных заболеваний, перед возвращением в школу или садик его должен осмотреть врач. Он и определит, можно ли посещать школу или садик,
– подчеркнули в Минздраве.
Когда ребенок может вернуться в школу? Если он активный, имеет хорошее самочувствие и температуру ниже 37,2° (без приема жаропонижающих препаратов).
Что делать, если у ученика обнаружили признаки COVID-19? В таком случае он должен сразу надеть маску. Кроме того, его должны изолировать в специально отведенном помещении заведения и проинформировать родителей.
После удаления ученика с симптомами инфекционной болезни, в классе, где он находился, нужно провести проветривание вне графика и дезинфекцию поверхностей. В случае подтверждения случая COVID-19 у одного из учеников, все остальные дети этого класса должны пойти на самоизоляцию и сдать тесты.
К слову, правительство внесло изменения в постановление о правилах карантина. Отныне школы, садики и ВУЗы в красной зоне смогут работать не дистанционно. Однако 100% персонала для этого должны пройти полный курс вакцинации, то есть получить по 2 дозы прививки.
Текст публикации Минздрава:
Дети дошкольного и младшего школьного возраста более восприимчивы к вирусным инфекциям и чаще болеют острыми респираторными заболеваниями. В частности, ребенок может заразиться вирусами, вызывающими насморк, боль в горле, кашель, рвоту и диарею.
В большинстве случаев легкий кашель или насморк, особенно — остаточные после перенесенных болезней, не являются противопоказанием для посещения учебных заведений. Впрочем, если эти симптомы сопровождаются высокой температурой, лучше остаться дома.
Учитывайте также пандемию COVID-19. Не позволяйте ребенку идти в школу или садик, если у него есть какие-то из основных симптомов этого заболевания: высокая температура, непрерывный кашель, вялость и общая слабость, потеря или изменение обоняния или вкуса.
Если ребенок температурит, у него появилась сыпь, боли в разных частях тела или признаки инфекционных заболеваний, перед возвращением в школу или садик его должен осмотреть врач. Он и определит, можно ли посещать школу или садик.
Чтобы вернуться к обучению, ребенок должен быть активным, иметь хорошее самочувствие и температуру ниже 37,2° без приема жаропонижающих препаратов. Чтобы снизить риск заражения или развития осложнений, рекомендуется ежегодно делать вакцинацию от гриппа.