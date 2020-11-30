Из-за обострения эпидемиологической ситуации в стране и стремительного роста показателей заболеваемости коронавирусом в Министерстве образования и науки пересмотрели положения о проведении Всеукраинских ученических олимпиад.

Будут ли проводить олимпиады

МОН приняло решение не проводить Всеукраинские ученические олимпиады по школьным предметам, турниры, олимпиады по специальным дисциплинам и конкурсы профессионального мастерства. Соответствующий приказ зарегистрирован в Минюсте, сообщают на сайте МОН.

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В Минобразования отметили, что можно проводить, как исключение, в заочной или дистанционной форме Всеукраинские ученические конкурсы по школьным предметам и конкурсы-защиты научно-исследовательских работ.

Почему отменили олимпиады

Для прохождения всех этапов олимпиад детям и учителям необходимо передвигаться по городу или между областями и общаться с другими людьми. А это увеличивает риск заражения и распространения COVID-19. Поэтому, учитывая рекомендации Минздрава, было принято решение о не проведении ученических олимпиад во время карантина.

Просьба отнестись к этому решению с пониманием. Прежде всего должны заботиться о здоровье учеников и учителей,

– подчеркнули в ведомстве.

Соответствующий приказ МОН об изменениях зарегистрировали 27 ноября в Минюсте. Они вступят в силу после опубликования приказа на официальном сайте Рады. Поэтому в некоторых городах и районах еще в эти выходные проводили местные олимпиады. В частности, в Краматорске – по русскому языку.

В то же время в ноябре-декабре обычно проводится второй этап олимпиад – районный. Там, где его провели, должны отметить и наградить детей, которые приняли участие и победили.

К слову, в Киеве отменили проведение второго этапа ученических олимпиад из-за увеличения больных коронавирусом. В то же время третий этап будет проходить в онлайн-режиме.

Коронавирус в Украине. По состоянию на 30 ноября в Украине зарегистрированы более 732 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели – более 345 тысяч. За минувшие сутки зафиксировали еще почти 10 тысяч больных COVID-19.