Согласно закону, в государственных вузах на бюджете могут учиться студенты, которые получают степень высшего образования (бакалавра или магистра) впервые.

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Кто может бесплатно получить второе высшее образование

Однако граждане, которые по состоянию здоровья потеряли возможность работать по полученной ранее квалификации, могут бесплатно получить высшее образование по второй специальности.

Такая потеря трудоспособности должна быть подтверждена выводами медико-социальной экспертной комиссии.

Кроме того, повторно бесплатно учиться в вузе по той же степени образования имеют право также украинцы, которые не завершили обучение. Для этого они должны возместить средства, уже потраченные на оплату услуг по их подготовке.

Возмещение средств

Возмещение стоимости предыдущего обучения на бюджете происходит уже после повторного зачисления на обучение в новый вуз.

В приказе о зачислении студента на повторное обучение на бюджете устанавливается срок возмещения средств (не более 10 рабочих дней со дня начала учебного года).

Поэтому после зачисления студент должен обратиться в соответствующий отдел нового вуза, который должен выдать документ с суммой возмещения и номер счета, на который нужно оплатить средства.

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Для такого расчета нужна академическая справка (о количестве кредитов и изученных предметах) с предыдущего места обучения.

Если материальное положение студента не позволяет оплатить всю сумму сразу, то он может обратиться к руководителю вуза с заявлением о реструктуризации возмещение средств (но 50% придется оплатить в начале года).

Однако порядок возмещения средств не распространяется на таких лиц:

студентов и курсантов вузов с специфическими условиями обучения (например, тех ЗВО, которые обучают полицейских) и военных учебных подразделений вузов;

студентов, написавших заявление об отчислении до начала учебного года и не приступивших к обучению.

Документ, подтверждающий оплату (например, квитанцию) необходимо подать не позднее 10 рабочих дней. Если лицо не подаст указанный документ в установленный срок, его немедленно отчислят.



Студента отчислят, если он не успеет возместить средства / Фото goodmaninstitute

Отметим, что чем больше учебных дисциплин, сданных на прежнем месту учебы, будет зачтено при повторном поступлении, тем меньшей будет стоимость возмещения (если будет поступление на ту же или схожую специальность).

Нужно ли возмещать средства, если студент выбыл до начала сессии? В таком случае он должен возместить в полном объеме стоимость 30 кредитов за семестр, посреди которого его отчислили.

Как рассчитать сумму возмещения?

Сумма возмещения стоимости обучения за один семестр учебного года рассчитывается по формуле: S = Σ (Vі × 0,5) × ((K - Кз)/K).

S – это сумма, подлежащая возмещению,

Vi – средняя годовая стоимость обучения за счет общего фонда бюджета на одного студента,

К – количество кредитов за экзамены и зачеты, которые были сданы студентом,

Кз – количество кредитов за экзамены и зачеты, которые зачислены вузом по новому месту обучения.

Интересно, что согласно отчетам, в 2019 году средние расходы на обучение одного студента составляли 51,6 тысячи гривен, а в 2020 году – уже 59,8 тысячи гривен.

К слову, Владимир Зеленский хочет, чтобы для преподавателей будущего президентского университета зарплата стартовала с 4 тысяч долларов или евро. Такие суммы будут получать лучшие педагоги среди лучших. Детали – в статье.