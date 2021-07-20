Можно ли школьника оставить на второй год в одном классе: объяснение эксперта

В Украине существует государственный стандарт начального образования, который предусматривает, чем ученик должен овладеть до завершения четвертого класса. Можно ли оставлять ребенка на второй год в одном классе, если он не владеет соответствующими знаниями – читайте пояснения эксперта в статье.

Исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко считает, что возможность оставить ребенка на второй год – это важно, ведь позволяет подтянуть уровень его знаний.

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В начальной школе ребенка нельзя оставить на второй год

Однако, по его словам, сейчас существует государственный стандарт, который четко предусматривает, чем ученик должен овладеть до завершения начальной школы.

Проводится ГИА с целью мониторинга. Если ребенок до сих пор по слогам читает "мама”, "папа", пишет свою фамилию с ошибками, то что делать с таким ребенком? Оказывается, ничего сделать нельзя. Мы не можем оставить ребенка на второй год,

– заверил Бойко.

Эксперт отмечает, что в Украине нет такой механизмов, поэтому они в школе будут вынуждены перевести ребенка в обычную школу (5 класс).

Валерий Бойко объясняет, что из-за этого абсолютно все дети переходят в базовую школу, даже если кто-то не достиг определенного уровня государственного стандарта.

"А из-за этого в 5 классе ребенок будет как-то "болтаться" со своими фрагментарными знаниями, а уже в 6–7 классе – все, ребенок не будет ориентироваться", – говорит эксперт.

Почему это необходимо для некоторых детей

По его мнению, "второгодничество" важно не потому, что ребенок получит "клеймо на лбу", а потому, что это даст возможность восполнить пробелы в его знаниях.

Проблема в "родовых травмах" нашей системы образования. Реформируя советскую систему, мы не пошли каким-то революционным путем, не ввели что-то совершенно новое. Постоянные реформы часто сводятся к попыткам преодолеть пропасть за два прыжка,

– подчеркнул Бойко.

Он добавил, что сначала в Украине отказались от политехнизации школы, сосредоточившись лишь на гармоничном гуманитарном развитии.

"Добавили "Обществознание", "Человек и мир", "Человек и общество" и еще кучу других инвариантных предметов, которые не выполняют никакой воспитательной или образовательной функции. При том мы потеряли политехнизацию, и на выходе получаем ни философа, ни физика, ни лирика”, – подытожил эксперт УЦОКО.

К слову, этот год во времена пандемии раскрыл многие проблемы в сфере образования. В частности, по словам министра образования Сергея Шкарлета, уровень качества образования в Украине упал на 8%.