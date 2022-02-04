Студенты говорят, что они лично говорили с премьер-министром и Денис Шмигаль заверил, что он на их стороне.

Студенты Студенты Могилянки пришли под Кабмин и требуют увольнения Шкарлета

По словам студентов, Шмигаль принял их устное обращение по поводу отставки Сергея Шкарлета. "Также он ждет нашего письменного обращения", – говорит один из организаторов, член могилянского сообщества Николай Рыбитва.

Студенты добавляют, что Шмигаль начнет политические консультации с Верховной Радой по поводу проверки этого обращения.

На проверку всех фактов может уйти несколько недель. Могилянка в течение всего этого времени будет бастовать, пока наше финальное обращение об отставке Шкарлета не будет выполнено,

– сказал Рыбитва.

Отметим, что студенты Могилянки утром 4 февраля вышли на протест возле Кабинета Министров с требованием уволить министра образования Сергея Шкарлета. Также они требуют, чтобы МОН подписало контракт с избранным президентом университета Сергеем Квитом.

Почему студенты хотят увольнения Шкарлета

1 февраля министр образования заявил, что МОН не будет признавать результаты выборов президента Киево-Могилянской академии, потому что они состоялись с нарушениями, и будет объявлять повторный конкурс.

Однако уже 3 февраля МОН отменил приказ о повторном конкурсе на должность президента Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Протесты против Шкарлета уже были

Отметим, что забастовки против Сергея Шкарлета уже проводились ранее из-за найденного плагиата в его работах, когда он получил должность министра.

В сентябре 2020 года Этический комитет Нацагентства нашел в научных работах и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета плагиат. Проверку проводили и международные эксперты, признавшие, что в работах министра есть плагиат.

Также тогда Нацагентство по обеспечению качества высшего образования, которое возглавлял Сергей Квит, обвинило новое руководство МОН (тогда еще и.о. министра Сергея Шкарлета) в попытке "уничтожить НАЗВАНИЕ" и вернуть практики времен Дмитрия Табачника в высшее образование.

Напомним, что нынешний глава МОН Сергей Шкарлетт в свое время принадлежал к "Партии регионов" и считался близким к одиозному министру образования Дмитрию Табачнику.

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