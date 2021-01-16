Если со следующей недели ученики начальной школы вернутся к обычному режиму обучения, то это может нивелировать результаты жесткого локдауна. В Минздраве рекомендовали местным властям посоветоваться с эпидемиологами перед тем, как принимать неправильные решения.

Инфицирование среди детей в последнее время растет

В Минздраве отметили, что уровень инфицирования коронавирусом среди детей продолжает расти. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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В ноябре этот показатель составлял 3,1% от общего количества, в декабре повысился до 5,9%.

Я понимаю родителей и учителей – все слишком устали от ограничительных мер. Но надо еще немного набраться терпения. Карантин продлится до 24 января, результатом его соблюдения станет способная выдерживать дальнейшую нагрузку медицинская система,

– написал Степанов.

Факторы против преждевременного начала обучения:

Рост уровня инфицирования среди детей.

Инкубационный период заболеваний, который еще продолжается после новогодних и рождественских праздников.

Бессимптомное течение коронавируса у детей, следовательно возможность перекрестного заражения.

Возможность инфицирования детьми групп риска.

Обратите внимание! Со времени начала пандемии в Украине коронавирусом заразились 62 333 ребенка. За последние сутки недуг обнаружили у 245 детей.



Что известно о карантине и локдауне в Украине / Инфографика 24 канала