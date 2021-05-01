Читайте несколько полезных советов, которые помогут педагогам с опытом и даже учителям начинающим мотивировать учеников делать домашнее задание.

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Как мотивировать школьников делать домашнее задание:

Связывайте домашнее задание с реальной жизнью

Чтобы заинтересовать учеников домашним заданием, создайте условия, чтобы этот процесс был сознательным для детей и связанным с реальной жизнью. А чтобы ученики понимали, зачем нужно домашнее задание, покажите практическую ценность результатов.

Так, выполняя очередную "домашку", каждый ученик должен ответить на следующие вопросы: "Зачем я это делаю? Где в повседневной жизни я могу использовать только эти знания или навыки?" Это и будет лучшим мотиватором для детей.

Предлагайте выбор

Если у вас есть такая возможность, то предлагайте ученикам выбор. Это поможет заинтересовать их в выполнении задания.

Например, детям нужно выучить стихотворение Ивана Франко. Позвольте каждому выбрать именно тот стих, который понравится ему больше всего. Нужно написать сочинение? Позвольте им выбрать одну из нескольких тем или предложить свою.

Именно возможность выбора будет способствовать привлечению учащихся в рутинный процесс наработки необходимых навыков.

Контролируйте объем

Не давайте ученикам объемные задачи, которые требуют много времени на выполнение. Потому что в таком ученики будут откладывать их и, скорее всего, большинство не выполнит задание совсем.

По словам экспертов, домашнее задание должно быть понятным и не слишком сложным. Или, если это действительно объемная, но важная работа – научите их принципу "Большого слона есть маленькими кусочками".

Учитывайте интересы и предпочтения учеников

Проведите опрос среди школьников и узнайте, чем они интересуются. Например, если окажется, что большинство детей увлекается приключениями Гарри Поттера, то попробуйте не просто задавать домашнее задание, а сделать его на соответствующую тематику.

Например, изучая часовые пояса на уроках географии, предложите вспомнить, в каких странах по сказке Джоан Роулинг находятся школы колдовства и определить разницу во времени между ними – Хогвартс, Великобритания (GMT+1); Дурмсланг, Болгария (GMT+3) и др.

Поощряйте творчество

Именно творческие проекты больше всего мотивируют детей и позволяют сделать рутинный процесс увлекательным. Поэтому, изучая карту, предложите ученикам нарисовать собственную карту вымышленного острова с сокровищами. Но установите обязательные правила.

Поэтому советуем время от времени предлагать ученикам домашние задания в творческом формате. Например, в виде комикса, фантастического произведения, скетча и тому подобного. С помощью этого вы не только мотивируете школьников, но и сможете открыть своих учеников с другой стороны.

Чередуйте типы задач

Дети не любят всегда выполнять одни и те же типы задач и считают это скучным. Поэтому, чтобы удержать внимание учащихся и сохранить их мотивацию, чередуйте типы задач и периодически добавляйте новые.

Используйте онлайн-технологии

А еще стоит привлекать удобные онлайн-инструменты для домашних заданий. С их помощью вы сможете дополнительно мотивировать учеников на учебу.

Например: