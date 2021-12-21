Как мотивировать школьника учиться во время каникул: 4 совета для родителей

Каникулы – счастливое время для учеников. Это время они хотят посвятить отдыху, прогулкам и играм, однако с окончанием каникул школьникам бывает трудно вспомнить, что они учили раньше. Как сделать ребенка заинтересованным в обучении вне уроков – в материале.

Чтобы ученики не забывали, что такое обучение, учителя озвучили несколько советов для родителей. Главное, что можно сделать для эффективного обучения ребенка – вызвать желание совершенствоваться и узнавать новое.

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Жажда знаний не должна зависеть от школьного распорядка – даже во внеклассное время школьники могут самосовершенствоваться.

Несколько советов могут помочь и мотивировать ребенка, который не хочет учиться во время каникул.

Поддерживайте детские интересы

Узнайте, что нравится вашему ребенку и поощрите его развиваться в этом направлении. Если она любит комиксы, видеоигры, рисовать или петь – дайте ему понять, что вы поддержите все начинания.

Детские хобби часто перерастают во что-то более серьезное. Для большего вовлечения ребенка в мир своих интересов предлагайте посмотреть фильм, или прочитать книги, которые могут быть интересными. Но важно не заставлять школьника – его эффективное обучение появится лишь тогда, когда ему это будет интересно.

Поощрите ребенка развиваться / Фото Unsplash

Не настаивайте на обучении

Каникулы созданы для того, чтобы ребенок отдыхал от большого количества информации. Поэтому не заставляйте его сидеть по несколько часов днем за домашними работами – это только оттолкнет ребенка от учебы.

На каникулах школьнику достаточно всего 10 – 15 минут в день, чтобы повторить изученное. Учиться ребенок должен без принуждения – тогда у него будет формироваться позитивное мнение о самообразовании.

Дайте ребенку отдыхать на каникулах, а не только учиться / Фото Unsplash

Не подчеркивайте, что каникулы закончились

Конец отдыха обычно довольно стрессовый для школьников, которые уже успели расслабиться. Чтобы не делать стресс еще сильнее, не стоит сразу запрещать детям заниматься своими делами. Понемногу ограничивайте свободное время школьника, предлагая вместо этого развивающие игры или книгу.

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Вознаграждайте ребенка за обучение

Самый простой метод поднять мотивацию к самосовершенствованию – пообещать награду. Не надо обещать золотые горы или новенький смартфон за прочитанную книгу – достаточно даже небольшого лакомство в награду за определенное количество страниц, которые прочитала ребенок.

Вкусное вознаграждение станет отличной мотивацией / Фото Unsplash