Индивидуальность и характер ребенка часто являются определяющими в его желании учиться. Не всегда школьники с хорошими способностями становятся успешными в школах.

Источник: Учеба 24

Самой большой ошибкой, которую делают учителя и родители учеников, является ограничение образовательного процесса ребенка одной лишь школьной программой. Обучение в классах есть только базовой инструкцией, хотя часто ему уделяют чрезмерное внимание и заставляют детей усиленно концентрироваться только на конкретных предметах.

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Интеллектуальное, социальное и академическое развитие ребенка должно происходить и вне стен школы. Учеба 24 подобрала несколько советов для родителей, как мотивировать детей учиться.

#1 Развивайте атмосферу для чтения

Любовь ребенка к книгам часто является прямым путем к его успеху в обучении. Чтение помогает ученикам не только увеличивать словарный запас, но и учит их обрабатывать полученную информацию.

Школьники, которые хорошо читают, имеют усиленную способность изучать все предметы, в том числе технические и естественные науки.

Покупайте книги для ребенка, создайте традицию читать в семейном кругу, обсуждайте те или иные произведения. Главное – сделать процесс веселым и интересным.

Пускай ребенок сам выбирает книги. Это могут быть произведения об его любимых героях, персонажах из мультфильмов или вещах, которые ему интересны.

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#2 Пускай ребенок руководит образовательным процессом

Когда речь идет об образовании, большинство детей воспринимают учебный процесс только как непрерывный контроль. Часто именно поэтому ученики и не хотят обучаться.

Важно, чтобы ребенок имел возможность сам контролировать свой учебный опыт. Как в школе, так и дома, школьники должны иметь выбор, чему и когда им учиться.

Это касается и внешкольных кружков и спортивных активностей. Пусть школьники сами выбирают, чем им заниматься, а не посещают занятия, которые нравятся родителям.

#3 Поддерживайте открытую и искреннюю коммуникацию

Создайте свободную и доверительную атмосферу выражения мыслей, желаний и переживаний. Ребенок должен иметь возможность рассказать о своих предпочтениях и о том, что ему не нравится в образовательном процессе.

Соглашайтесь и поддерживайте школьника, даже если у вас другие взгляды. Когда ребенок начинает понимать, что его мнение не имеет никакого значения, скорее всего он и не захочет учиться.

Школьникам необходимо выражать свои чувства от образовательного процесса зная, что их не будут осуждать или игнорировать.



Доверительные отношения между родителями и детьми / Фото Pexels

#4 Разрешите ребенку выбирать тип обучения

Каждому ученику подходит тот или иной тип восприятия информации. Кому-то удобный один выраженный и доминантный стиль обучения, а для кого-то – смешанные его виды.

Всего существует 7 базовых учебных стилей:

аудиальный;

визуальный;

вербальный;

физический;

логический;

социальный;

одинарный.

Сначала определите и поймите каждый из них сами, а затем предложите ребенку их испытать и выбрать тот, который больше всего подходит.

#5 Сосредотачивайтесь на предмете, а не на достижениях

Вместо того чтобы после школы спросить ребенка о его оценках, лучше поинтересуйтесь, что нового он сегодня выучил. Если результат и является важным, фокусировка на учебном опыте позволит ребенку понять, что:

процесс познания важнее, чем оценка;

вы больше заинтересованы в нем, чем его результатах;

вам понятны его чувства.

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#6 Сделайте каждый день познавательным

Превратить жизнь ребенка в сплошной учебный процесс может показаться кардинальным шагом, но если это сделать правильно, обучение в школе станет легче, понятнее и успешнее.

Как только появляется такая возможность, вдохновляйте ребенка познавать окружающий мир, задавать вопросы, анализировать причинно-следственные связи.

Помогите ему категоризировать, классифицировать и критически рассуждать о том, что он видит. Сделав таким образом каждый день учебным, у ученика выработается мотивация и необходимость познавать новое в школе, дома или где угодно.