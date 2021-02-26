В течение длительной работы на одном предприятии, даже самые трудолюбивые и преданные делу люди со временем теряют мотивацию. Причинами могут быть сложные личные обстоятельства, постоянный стресс или невнимательность руководства.

Учеба 24 при поддержке партнера Canon подобрала несколько полезных советов для владельцев бизнеса, которые помогут поднять дух коллектива и перезагрузить рабочую атмосферу на предприятии.

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Физическое и эмоциональное выгорание

Большая нагрузка, давление со стороны руководства и постоянный поиск идеала могут способствовать формированию нездорового перфекционизма. Это качество негативно влияет на рабочий процесс, ведь наемные работники начинают тратить много времени на мельчайшие вещи, а любую ошибку воспринимают как большую катастрофу.

Креативность персонала является важной, но чрезмерные требования к генерированию уникальных идей со временем приводят к эмоциональному выгоранию в коллективе. Позвольте работникам ошибаться и работать над своими ошибками, ведь это снизит уровень общего стресса и поможет избежать burnout отдельных людей.

Что такое burnout Синдром эмоционального выгорания и истощения. Симптомами и последствиями burnout являются негативное отношение к работе и сотрудникам, нервозность, апатия и резкие перепады настроения. Источник: Wikipedia

Часто после burnout уже почти невозможно вернуть мотивацию человека к работе, поэтому руководителям стоит заранее заботиться о благоприятном и здоровом климате на предприятии, обращать внимание на дефициты коллектива и возможную оптимизацию рабочего процесса.

Нагрузка и концентрация

Проанализируйте, сколько времени каждый работник предприятия тратит на выполнение тех или иных задач. Чрезмерная многозадачность может снизить производительность работы и повлиять на качество конечного результата. Не заставляйте людей заниматься сразу несколькими задачами, давайте указания постепенно.

Оптимизировать рабочий процесс можно благодаря обычному чек-листу, в котором четко прописаны задачи, время и этапы их выполнения. Работники должны получить возможность следить за прогрессом работы и отмечать уже пройденный путь, ведь даже небольшие достижения стимулируют быстрее и качественнее выполнять поставленные задачи.

Создавайте чек-листы / Фото Pexels

Вербальная и невербальная мотивация

Чтобы создать благоприятную рабочую атмосферу на предприятии, необходимо прежде всего построить хорошую и дружную команду. Время от времени следует проводить тимбилдинги, неформальные мероприятия и обучение коллектива. Когда окружение работника ему нравится, а сотрудники являются хорошими помощниками или даже друзьями, то и эффективность его работы возрастает.

Признание и хорошие отношения с руководством также являются важными аспектами. Необязательно раскидываться денежными премиями или обещать повышение, ведь обычная похвала за хороший результат уже является большим мотиватором двигаться дальше.

Признание на работе / Фото Work.ua

Еще одним инструментом мотивации является правильная организация рабочего места для персонала. Сегодня арендовать офис и приобрести необходимое оборудование или мебель уже не достаточно. Монотонная и серая работа в четырех стенах никогда никого не вдохновляла.

Чтобы повысить эффективность работы и мотивацию работников, стоит не только обустроить помещение креслами, столами и компьютерами, но и создать пространство для отдыха и внутренней коммуникации.

На стенах офиса стоит повесить мотивационные плакаты или фотографии из общих внерабочих активностей. Распечатать их советуем с помощью принтеров Canon серии MegaTank. Устройства Canon развивают скорость печати до 9,1 изображения в минуту в черно-белом и 5 изображений в минуту в цветном формате. Принтеры также способны печатать баннеры длиной до 1,2 метра.

Важно! Чернила и тонер производства Canon разработаны под конкретные устройства с учетом всех технических характеристик. Нарушая герметичность картриджей и используя расходные материалы сомнительного качества сторонних производителей, вы наносите ущерб качеству печати и можете вообще вывести принтер из строя.

Принтеры Canon серии MegaTank / Фото 24 канал

Обучение и повышение квалификации

Потеря мотивации и неэффективная работа не всегда вызваны плохой атмосферой, перегрузкой или отсутствием признания. На эффективность работников также влияют сложные жизненные обстоятельства, в частности наиболее распространенными являются финансовые проблемы.

Сотрудник, который пытается свести концы с концами, не может полностью погрузиться в рабочий процесс. Причиной финансовых проблем часто является не низкая зарплата, а банальное неумение распоряжаться своими деньгами.

Научиться управлять деньгами / Фото Unsplash

Предпринимателям следует обучать свой персонал хотя бы основам финансовой грамоты. Предложите коллективу вести учет их собственных доходов и расходов, анализировать инвестиционный рынок и формировать личный ежемесячный бюджет.

Кроме этого, не спешите увольнять работника, если тот не справляется со своей работой. Возможно, он просто занимается не тем, чем ему следует заниматься. Попробуйте назначить работника на другую должность, профинансируйте повышение или переквалификацию, и вы увидите, как изменится его подход к работе и появится новая мотивация.

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