Не всегда дети соглашаются учить английский язык в школе, мотивируя это тем, что они не собираются выезжать за границу или просто не хотят изучать его. Поэтому мы подготовили для вас советы, которые помогут мотивировать ученика к изучению английского.

Издание "На урок" подготовило основные приемы, которые помогут учителю сформировать и поддержать мотивацию к изучению иностранных языков.

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Как мотивировать детей к изучению английского языка

Используйте социализацию

На учеников не действуют фразы, которые могут произвести впечатление на взрослых. К примеру, "знание английского удвоит зарплату", "вы сможете работать/учиться за границей" и другие.

По словам экспертов, обучение должно нести понятное, практическое значение, быструю выгоду, быть приятным и веселым.

В подростковом возрасте на первый план выходит общение и социализация. Если ребенку интереснее сидеть в чате и переписываться со сверстниками, чем читать учебник, то воспользуйтесь этим и превратите общение в учебу. Покажите, что благодаря английскому можно найти новых друзей, общаться с ними на сайтах или через различные онлайн-сервисы.

К тому же, подросткам интересен сам процесс общения и возможность похвастаться перед товарищами тем, что имеют знакомого иностранца. Поэтому посоветуйте детям найти собеседников на соответствующих сайтах.

Какие ресурсы можно использовать? italki – там вы найдете несколько видов коммуникации. Это могут быть как индивидуальные уроки с преподавателем, так и простые чаты с единомышленниками. Или можно выбрать HelloTalk – на этом ресурсе можно общаться в текстовых чатах, а также передавать голосовые сообщения.

Изучение английского по любимым песням

В учебнике по английскому можно найти не всегда актуальные темы. Чаще всего там можно встретить только грамматику, историю Великобритании, национальные символы, территориальное устройство Лондона и тому подобное.

Но уроки не должны быть исключительно информативными. Чтобы поразить детей, следует говорить об их увлечениях и самовыражении. И именно музыка может стать простым путем к сердцу ваших учеников.



Изучение английского по песням / Фото Нуш

Ведь англоязычные страны подарили миру не только Шекспира, но и Мадонну, Эда Ширана и Билли Айлиш. И следить за любимым исполнителем – это важный момент в социализации и самовыражении подростка.

К тому же, многие дети начинают изучать английский, чтобы напевать песни, находить свежие сведения об артисте и тому подобное.

Поэтому, чтобы заинтересовать детей в изучении английского, учителя могут использовать такие виды работы:

перевод известных песен,

разбор сленга,

поиск новостей о звезде,

работа над идеальным произношением.

А вместо упражнения на слушание на уроке можно включить фильм (или мультик, если дети еще маленькие) на английском. А потом вместе поработайте над словами, которые дети не смогли разобрать, либо не поняли смысл фразы.

Объедините обучение и развлечения

Мотивировать детей к изучению языка через современную поп-культуру можно с помощью трейлеров, комиксов, мультфильмов, интервью, демонстрации новых гаджетов или даже видеоигры.

Используйте такие приемы для интересных упражнений:

Попросите детей включить англоязычный интерфейс на телефонах и используйте английское меню в игре. Это позволит быстро изучить определенное количество слов.

Используйте квестовые игры, прогресс в которых зависит от прочтения реплик героев и предоставления наиболее удачного ответа.

Следите за выходом трейлеров к новым блокбастерам. Обычно они сначала выходят в англоязычном формате. Переведя такой трейлер, дети смогут почувствовать себя теми, кто узнает информацию первыми.

Начинайте с небольших видео или мультфильмов с английскими субтитрами, чтобы дети втянулись в процесс.

Все эти приемы помогут школьникам почувствовать быстрый прогресс, а со временем превратить его в стойкую внутреннюю мотивацию.