Речь идет о помещении научной библиотеки ЛНМУ им. Даниила Галицкого на улице Сечевых Стрельцов 6/2 в центре Львова. Университет сообщил, что мошенники пытаются в очередной раз продать имущество.

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Помещение Львовского медуниверситета пытаются продать

Помещение библиотеки ЛНМУ, площадью 96 квадратных метров, было незаконно отчуждено, и сейчас университет обратился в суд с иском о его возврате. Но в это время неизвестные пытаются перепродать его.

В отношении помещения научной библиотеки медицинского университета уже были совершены мошеннические действия – незаконная приватизация с последующей продажей, которые несколько лет оспариваются в суде. И вот 26 июля работники библиотеки сообщили, что в одном из окон выставили объявление о продаже,

– рассказали в вузе.

Работники университета связались с мошенниками и договорились о встрече. На встречу прибыли риелтор и неизвестный мужчина, который заявил, что действует от имени владельцев, один из которых проживает в оккупированном Крыму, а другой – в оккупированном Донецке.

"Во время разговора работники вуза сообщили "продавцам", что помещение, которое те пытаются продать, является государственной собственностью и частью научной библиотеки ЛНМУ им. Данила Галицкого – и не может быть приватизировано или отчуждено”, – добавили там.

В итоге представители университета вызвали полицию. Мужчина, назвавшийся представителем продавца, не показал никаких документов. Правоохранители пригласили стороны конфликта в райотдел. В то же время юристы ЛНМУ подали официальное заявление.



Сотрудники ЛНМУ вызвали полицию / Фото прессслужбы вуза

Что известно о помещении ЛНМУ, которое пытаются продать

Помещение размещено на первом этаже на улице Сечевых Стрельцов 6/2 в центре Львова и пока не используется. С 2018 года оно было закрыто и опечатано.

Но в 2020 году стало известно о договоре купли-продажи помещения библиотеки. Сейчас университет оспаривает продажу помещения в суде. Галицкий районный суд Львова в апреле этого года принял решение запретить продавать и отчуждать упомянутое имущество.



Помещение библиотеки ЛНМУ им. Д. Галицкого / Фото пресс-службы вуза

Добавим, что помещение продают за 280 тысяч долларов (почти 3 тысячи долларов за квадратный метр). Но сейчас его временно сняли с продажи до выяснения всех обстоятельств.

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