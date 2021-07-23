Морякам отменили экзамены для подтверждения дипломов: новые правила

Владимир Зеленский подписал закон, которым упрощает процедуру возобновления документов для моряков. Теперь морякам не надо проходить очередные экзамены, чтобы подтвердить свой диплом об образовании.

Раньше все украинские моряки, чтобы восстановить документы, должны были проходить экзамен каждые 5 лет.

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Новые правила для моряков

Теперь экзамен должны проходить только те моряки, кто впервые получает документы или хочет повысить квалификацию.

В то же время документы действующим морякам будут продолжать при наличии у них рабочего стажа, а новые экзамены каждые 5 лет можно не проходить.

Ожидается, что новые правила значительно снизят коррупционные риски при подтверждении документов морякам.

Взятки через экзамены моряков

Так, в марте 2021 журналисты Bihus.Info рассказали, как 150 тысяч украинских моряков платят взятки за подтверждение диплома или повышение квалификации.

Редакция доказала, что компьютерными тестами управляют в ручном режиме, а залог их сдачи – взятка от 4 до 10 тысяч.

Тогда журналисты заручились для эксперимента помощью двух моряков, один из которых сдавал экзамен за взятку, а второй – без нее. Тестирование прошел только тот, кто платил. А тест, который проходил моряк со стажем и без взятки, показал неправильные ответы.

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Добавим, что вместе с изменением правил для моряков, СБУ сообщила о разоблачении и блокировании схемы при оформлении документов моряков.

По их словам, государственный реестр находился во владении посторонних частных лиц. Это позволяло злоумышленникам незаконно оформлять разрешительные документы для моряков. Речь идет о "Кабинете моряка" – официальном портале, через который моряки подавали документы для прохождения экзаменов.

К слову, в Национальном авиационном университете ввели дресс-код для студентов. Теперь в вуз запрещено приходить в шортах, топах, мини-юбках и одежде с "неформальной символикой и атрибутикой". Детали – читайте в статье.