Раньше все украинские моряки, чтобы восстановить документы, должны были проходить экзамен каждые 5 лет.

К теме На Гавайях подросток собирает и сортирует мусор, чтобы оплатить обучение в колледже бедным детям

Новые правила для моряков

Теперь экзамен должны проходить только те моряки, кто впервые получает документы или хочет повысить квалификацию.

В то же время документы действующим морякам будут продолжать при наличии у них рабочего стажа, а новые экзамены каждые 5 лет можно не проходить.

Ожидается, что новые правила значительно снизят коррупционные риски при подтверждении документов морякам.

Взятки через экзамены моряков

Так, в марте 2021 журналисты Bihus.Info рассказали, как 150 тысяч украинских моряков платят взятки за подтверждение диплома или повышение квалификации.

Редакция доказала, что компьютерными тестами управляют в ручном режиме, а залог их сдачи – взятка от 4 до 10 тысяч.

Тогда журналисты заручились для эксперимента помощью двух моряков, один из которых сдавал экзамен за взятку, а второй – без нее. Тестирование прошел только тот, кто платил. А тест, который проходил моряк со стажем и без взятки, показал неправильные ответы.

Читайте также Сколько украинских студентов учится в вузах Польши и как много учеников изучают польский язык

Добавим, что вместе с изменением правил для моряков, СБУ сообщила о разоблачении и блокировании схемы при оформлении документов моряков.

По их словам, государственный реестр находился во владении посторонних частных лиц. Это позволяло злоумышленникам незаконно оформлять разрешительные документы для моряков. Речь идет о "Кабинете моряка" – официальном портале, через который моряки подавали документы для прохождения экзаменов.

К слову, в Национальном авиационном университете ввели дресс-код для студентов. Теперь в вуз запрещено приходить в шортах, топах, мини-юбках и одежде с "неформальной символикой и атрибутикой". Детали – читайте в статье.